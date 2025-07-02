Рейтинг@Mail.ru
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 02.07.2025 (обновлено: 15:53 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/gref-2026763938.html
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф перечислил ключевые вызовы для российской экономики, среди них высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:52:00+03:00
2025-07-02T15:53:00+03:00
экономика
герман греф
сбербанк россии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974449322_0:272:3062:1994_1920x0_80_0_0_7166663698c494df00fb56e88831f539.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф перечислил ключевые вызовы для российской экономики, среди них высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на сырьевых рынках, перегрев рынка труда. "Признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много и причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самой ключевой, но тем не менее, так скажу, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. У нас явно перегрет рынок труда… доходы заработной платы продолжают расти, но, как всегда, все кроется в небольших деталях", - сообщил Греф на Финансовом конгрессе Банка России. Он добавил, что данные фронтальной статистики и отчеты Росстата свидетельствуют о том, что "ситуация не такая печальная". "Если посмотреть на рост инвестиционной активности в предприятиях, то формально мы видим, что за первый квартал 2025 года рост инвестиций почти в два раза выше, чем в прошлом году чем в четвертом квартале… Поэтому картинка вроде бы такая позитивная", - отметил Греф. "Но если заглянуть внутрь этих цифр, то можно увидеть, что практически весь прирост инвестиций во втором квартале - это две отрасли. Первое – это прочие транспортные средства, там инвестиции выросли на 22%. И второе – это химическое производство – 84,5%. Если эти две цифры элиминируем, то мы увидим совсем другую картинку уже. В целом остальная экономика в части инвестиций выросла на 2,8% в соответствующие периоды прошлого года. И вот таких опережающих индикаторов достаточно много", - сказал он. Также глава Сбербанка подчеркнул, что с дефицитом на рынке труда "мы далеко не уйдем".
https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026462932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974449322_0:0:2722:2041_1920x0_80_0_0_034e831ab50e235a7d4a69235ef254a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики

Греф назвал высокую ключевую ставку серьезнейшим вызовом для экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф перечислил ключевые вызовы для российской экономики, среди них высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на сырьевых рынках, перегрев рынка труда.
"Признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много и причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самой ключевой, но тем не менее, так скажу, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. У нас явно перегрет рынок труда… доходы заработной платы продолжают расти, но, как всегда, все кроется в небольших деталях", - сообщил Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
Он добавил, что данные фронтальной статистики и отчеты Росстата свидетельствуют о том, что "ситуация не такая печальная". "Если посмотреть на рост инвестиционной активности в предприятиях, то формально мы видим, что за первый квартал 2025 года рост инвестиций почти в два раза выше, чем в прошлом году чем в четвертом квартале… Поэтому картинка вроде бы такая позитивная", - отметил Греф.
"Но если заглянуть внутрь этих цифр, то можно увидеть, что практически весь прирост инвестиций во втором квартале - это две отрасли. Первое – это прочие транспортные средства, там инвестиции выросли на 22%. И второе – это химическое производство – 84,5%. Если эти две цифры элиминируем, то мы увидим совсем другую картинку уже. В целом остальная экономика в части инвестиций выросла на 2,8% в соответствующие периоды прошлого года. И вот таких опережающих индикаторов достаточно много", - сказал он.
Также глава Сбербанка подчеркнул, что с дефицитом на рынке труда "мы далеко не уйдем".
Дмитрий Пьянов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России
1 июля, 10:40
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала