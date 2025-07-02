https://ria.ru/20250702/gref-2026739401.html

Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики

Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025

Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики

Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:29:00+03:00

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024127787_0:72:2875:1689_1920x0_80_0_0_526c514d72721bf610d2ea2f332d68bd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.

https://ria.ru/20250318/gref-2005716014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии