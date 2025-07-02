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Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:29:00+03:00
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Греф: есть риски переохлаждения экономики, важно не передержать высокие ставки