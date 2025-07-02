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Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
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14:28 02.07.2025 (обновлено: 14:29 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/gref-2026739401.html
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:29:00+03:00
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф заявил о рисках переохлаждения российской экономики

Греф: есть риски переохлаждения экономики, важно не передержать высокие ставки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Сбербанка Герман Греф . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
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