В Госдуме прокомментировали лишение гражданства главы УПЦ
Депутат Лантратова прокомментировала лишение гражданства главы УПЦ Онуфрия
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора РПЦ
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора РПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лишение гражданства главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - очередной шаг в разрушении традиционных канонических структур православной церкви на Украине, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Лишение гражданства главы УПЦ — очередной шаг в разрушении традиционных канонических структур православной церкви на Украине", - сказала Лантратова.
Она отметила, что митрополит Онуфрий всегда своей родиной считал Украину — страну, где родился. И "все эти разборки с гражданством", по ее словам, лишь повод для расправы над человеком, который не признал самозванцев, выдающих себя за православную церковь.
"На священнослужителей УПЦ оказывают колоссальное давление — против них заводят уголовные дела, сажают под арест, избивают. Раскольники захватывают храмы. Исходя из этого можно предположить, что будет дальше с Онуфрием. И также можно предположить, с какой целью это затевалось", - добавила политик.
Глава думского комитета подчеркнула, что в ситуации, когда у канонической структуры нет предстоятеля и ею сделан ряд серьезных шагов в отношении Русской православной церкви (РПЦ), приходы и епархии будут вынуждены искать возможности договориться с Православной церковью Украины (ПЦУ).
"Это внесет дополнительный раскол в УПЦ, от которой руководство страны давно мечтает избавиться. Шайка бандитов и безбожников пытается воевать не только с Россией, но и с самим Христом", - подытожила Лантратова.
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