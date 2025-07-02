https://ria.ru/20250702/gosduma-2026838130.html

В Госдуме прокомментировали лишение гражданства главы УПЦ

В Госдуме прокомментировали лишение гражданства главы УПЦ - РИА Новости, 02.07.2025

В Госдуме прокомментировали лишение гражданства главы УПЦ

Лишение гражданства главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - очередной шаг в разрушении традиционных... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:23:00+03:00

2025-07-02T23:23:00+03:00

2025-07-02T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лишение гражданства главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - очередной шаг в разрушении традиционных канонических структур православной церкви на Украине, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). "Лишение гражданства главы УПЦ — очередной шаг в разрушении традиционных канонических структур православной церкви на Украине", - сказала Лантратова. Она отметила, что митрополит Онуфрий всегда своей родиной считал Украину — страну, где родился. И "все эти разборки с гражданством", по ее словам, лишь повод для расправы над человеком, который не признал самозванцев, выдающих себя за православную церковь. "На священнослужителей УПЦ оказывают колоссальное давление — против них заводят уголовные дела, сажают под арест, избивают. Раскольники захватывают храмы. Исходя из этого можно предположить, что будет дальше с Онуфрием. И также можно предположить, с какой целью это затевалось", - добавила политик. Глава думского комитета подчеркнула, что в ситуации, когда у канонической структуры нет предстоятеля и ею сделан ряд серьезных шагов в отношении Русской православной церкви (РПЦ), приходы и епархии будут вынуждены искать возможности договориться с Православной церковью Украины (ПЦУ). "Это внесет дополнительный раскол в УПЦ, от которой руководство страны давно мечтает избавиться. Шайка бандитов и безбожников пытается воевать не только с Россией, но и с самим Христом", - подытожила Лантратова.

https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html

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украина, россия, яна лантратова, госдума рф, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире