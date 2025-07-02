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В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
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05:32 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026647178.html
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России
Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:32:00+03:00
2025-07-02T05:32:00+03:00
украина
россия
кит келлог
леонид ивлев
владимир путин
нато
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России. Келлог ранее не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. "Подобные заявления являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к очередному их раунду. Украина же, наоборот, затягивает переговоры, потому что на нее давят интересы военно-промышленного комплекса стран НАТО, которые никак не могут поделить прибыль за поставки ВСУ смертоносного оружия. А украинские солдаты в это время своей кровью расплачиваются за затяжку переговоров со стороны киевского режима", - сказал Ивлев. По его словам, Украина за все годы "незалежности" так и не обрела признаки государственности, не стала независимым государством. "Как в советские времена на берегах Днепра всегда оглядывались на ЦК КПСС, так и сейчас киевский режим без совета с Евросоюзом и НАТО не делает ни одного собственного шага. В этом плане Украина - догоняющее, несамостоятельное государство", - сказал депутат. В июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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украина, россия, кит келлог, леонид ивлев, владимир путин, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Кит Келлог, Леонид Ивлев, Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России

Депутат Ивлев: переговоры затягивают Киев и стоящий за ним ВПК стран НАТО

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России.
Келлог ранее не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.
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"Подобные заявления являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к очередному их раунду. Украина же, наоборот, затягивает переговоры, потому что на нее давят интересы военно-промышленного комплекса стран НАТО, которые никак не могут поделить прибыль за поставки ВСУ смертоносного оружия. А украинские солдаты в это время своей кровью расплачиваются за затяжку переговоров со стороны киевского режима", - сказал Ивлев.
По его словам, Украина за все годы "незалежности" так и не обрела признаки государственности, не стала независимым государством.
"Как в советские времена на берегах Днепра всегда оглядывались на ЦК КПСС, так и сейчас киевский режим без совета с Евросоюзом и НАТО не делает ни одного собственного шага. В этом плане Украина - догоняющее, несамостоятельное государство", - сказал депутат.
В июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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УкраинаРоссияКит КеллогЛеонид ИвлевВладимир ПутинНАТОГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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