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В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете - РИА Новости, 02.07.2025
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05:07 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026645590.html
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете - РИА Новости, 02.07.2025
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить информацию об инициативах ведомства по улучшению... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:07:00+03:00
2025-07-02T05:07:00+03:00
общество
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить информацию об инициативах ведомства по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее ведомство представило доклад о результатах контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 2024 году. По словам Останиной, исходя из текста доклада, Роскомнадзор не контролировал соблюдение законодательства о защите детей во взаимодействии с контролируемыми лицами, не проводил плановые и внеплановые контрольные мероприятия, а также не проводил документарные или выездные контрольные мероприятия. "Просим вас в срок до 7 июля 2025 года представить: предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей", - сказано в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. Кроме того, Останина запросила сведения об общем числе обращений о наличии на страницах сайтов в интернете противоправной информации, поступивших в Роскомнадзор и его территориальные органы в 2022-2025 годах, из них отдельно указав категории информации и количество обращений, рассмотренных специалистами Роскомнадзора, ресурсов, доступ к которым ограничен в результате рассмотрения указанных обращений, протоколов об административных правонарушениях, составленных результате рассмотрения указанных обращений, и лиц, привлеченных к административной ответственности. Парламентарий просит направить ей аналитическую информацию об эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от информации, содержащейся в печатной, аудио- и видеопродукции, компьютерных играх.
https://ria.ru/20250610/ostanin-2022005433.html
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022204122.html
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общество, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете

Останина призвала Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить информацию об инициативах ведомства по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее ведомство представило доклад о результатах контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 2024 году. По словам Останиной, исходя из текста доклада, Роскомнадзор не контролировал соблюдение законодательства о защите детей во взаимодействии с контролируемыми лицами, не проводил плановые и внеплановые контрольные мероприятия, а также не проводил документарные или выездные контрольные мероприятия.
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"Просим вас в срок до 7 июля 2025 года представить: предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей", - сказано в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова.
Кроме того, Останина запросила сведения об общем числе обращений о наличии на страницах сайтов в интернете противоправной информации, поступивших в Роскомнадзор и его территориальные органы в 2022-2025 годах, из них отдельно указав категории информации и количество обращений, рассмотренных специалистами Роскомнадзора, ресурсов, доступ к которым ограничен в результате рассмотрения указанных обращений, протоколов об административных правонарушениях, составленных результате рассмотрения указанных обращений, и лиц, привлеченных к административной ответственности.
Парламентарий просит направить ей аналитическую информацию об эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от информации, содержащейся в печатной, аудио- и видеопродукции, компьютерных играх.
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ОбществоРоссияАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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