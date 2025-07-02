https://ria.ru/20250702/gosduma-2026644100.html
В ГД предложили создать информационно-правовой центр стран БРИКС
В ГД предложили создать информационно-правовой центр стран БРИКС - РИА Новости, 02.07.2025
В ГД предложили создать информационно-правовой центр стран БРИКС
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил создать международный информационно-правовой центр –... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:07:00+03:00
2025-07-02T04:07:00+03:00
2025-07-02T04:07:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил создать международный информационно-правовой центр – библиотеку законодательства стран БРИКС. "Необходимо подумать о создании международного информационного центра – библиотеки законодательства стран БРИКС, который станет ведущей платформой научно-исследовательской и научно-методической работы в области законодательства, библиографии и книговедения", - сказал Бабаков. Он отметил, что в условиях формирования многополярного мира необходима согласованная законодательная база, доступная не только на русском языке, но и на всех официальных языках стран БРИКС, что в свою очередь создаст прочную основу для обмена правовой информацией и обеспечит юридическую прозрачность и взаимопонимание. Политик рассказал, что в рамках этого центра может быть развернута единая цифровая платформа с применением технологий искусственного интеллекта. По его словам, использование ИИ позволит эффективно структурировать массивы правовых документов, осуществлять высокоточный автоматический перевод и обеспечить быстрый многоязычный обмен актуальной правовой информацией между парламентами и экспертными сообществами стран БРИКС. Также вице-спикер ГД считает, что в информационно-правовом центре БРИКС будут аккумулироваться, систематизироваться и переводиться законодательные акты стран-участниц, что обеспечит оперативный доступ к правовой информации и повысит уровень правового взаимодействия между государствами. "Опыт Российской парламентской библиотеки может лечь в основу этой инициативы - как пример успешной интеграции технологий, доступности и правовой открытости. Совместное формирование такой платформы станет стратегическим шагом на пути к формированию общего правового пространства, укреплению суверенитета и развитию международного сотрудничества в рамках БРИКС", - заключил Бабаков.
https://ria.ru/20250626/pravo-2025558828.html
https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html
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технологии, александр бабаков, брикс, госдума рф
Технологии, Александр Бабаков, БРИКС, Госдума РФ
В ГД предложили создать информационно-правовой центр стран БРИКС
Вице-спикер Бабаков предложил создать информационно-правовой центр стран БРИКС
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду") в беседе с РИА Новости предложил создать международный информационно-правовой центр – библиотеку законодательства стран БРИКС.
"Необходимо подумать о создании международного информационного центра – библиотеки законодательства стран БРИКС
, который станет ведущей платформой научно-исследовательской и научно-методической работы в области законодательства, библиографии и книговедения", - сказал Бабаков
.
Он отметил, что в условиях формирования многополярного мира необходима согласованная законодательная база, доступная не только на русском языке, но и на всех официальных языках стран БРИКС, что в свою очередь создаст прочную основу для обмена правовой информацией и обеспечит юридическую прозрачность и взаимопонимание.
Политик рассказал, что в рамках этого центра может быть развернута единая цифровая платформа с применением технологий искусственного интеллекта. По его словам, использование ИИ позволит эффективно структурировать массивы правовых документов, осуществлять высокоточный автоматический перевод и обеспечить быстрый многоязычный обмен актуальной правовой информацией между парламентами и экспертными сообществами стран БРИКС.
Также вице-спикер ГД
считает, что в информационно-правовом центре БРИКС будут аккумулироваться, систематизироваться и переводиться законодательные акты стран-участниц, что обеспечит оперативный доступ к правовой информации и повысит уровень правового взаимодействия между государствами.
"Опыт Российской парламентской библиотеки может лечь в основу этой инициативы - как пример успешной интеграции технологий, доступности и правовой открытости. Совместное формирование такой платформы станет стратегическим шагом на пути к формированию общего правового пространства, укреплению суверенитета и развитию международного сотрудничества в рамках БРИКС", - заключил Бабаков.