https://ria.ru/20250702/gosduma-2026638709.html

В Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей

В Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей - РИА Новости, 02.07.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить налоговый вычет для родителей и... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:47:00+03:00

2025-07-02T01:47:00+03:00

2025-07-02T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить налоговый вычет для родителей и усыновителей, в частности повысить налоговый вычет на первого ребенка в два раза, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается увеличение размеров налогового вычета в зависимости от количества детей и особенностей их статуса (ребенок-инвалид, учащийся и так далее)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается установить следующие размеры налоговых вычетов: 2 800 рублей - на первого ребенка, 5 600 рублей - на второго ребенка, 12 тысяч рублей - на третьего ребенка, 24 тысячи рублей - на четвертого и каждого последующего ребенка, 48 тысяч рублей - на каждого ребенка-инвалида, а также на учащихся очной формы обучения, студентов, аспирантов и других категорий детей-инвалидов в возрасте до 24 лет. "Предлагаю увеличить налоговый вычет на ребенка. Его размер зависит от состояния здоровья и количества детей в семье. Получают его родители или усыновители, и сегодня он не превышает 12 тысяч рублей", - рассказал Миронов РИА Новости. По его словам, "многодетность в крови у российских граждан". "Согласно опросам ВЦИОМ, идеальная модель семьи включает трех и более детей, но из-за нехватки денег, дороговизны и отсутствия жилья многие граждане до последнего откладывают рождение первого ребенка. К сожалению, о втором и третьем они даже не мечтают", – считает депутат.

https://ria.ru/20250625/mironov-2025238032.html

https://ria.ru/20250615/mironov-2022911403.html

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