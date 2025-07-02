https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html

В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО

В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО - РИА Новости, 02.07.2025

В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:06:00+03:00

2025-07-02T01:06:00+03:00

2025-07-02T01:06:00+03:00

общество

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением автоматически признавать инвалидность на бессрочной основе при наличии у участника СВО необратимых травм, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность нормативного закрепления автоматического установления бессрочной инвалидности для участников специальной военной операции, получивших документально подтвержденные необратимые повреждения и иные состояния, исключающие медицинскую реабилитацию", - сказано в письме. Предлагается автоматически бессрочно признавать инвалидность при следующих травмах: ампутация конечности, полная двусторонняя потеря слуха или зрения, паралич верхних или нижних конечностей, тяжелая черепно-мозговая травма с устойчивыми когнитивными нарушениями, обширные ожоги с утратой органных функций, а также психические расстройства, признанные стойкими и не подлежащими реабилитации. В документе Лантратова рассказала, что в ее адрес поступают многочисленные обращения россиян - участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения и увечья, приведшие к стойкой утрате здоровья. Основная жалоба, по ее словам, заключается в необходимости прохождения повторных медико-социальных экспертиз, даже при очевидной необратимости последствий боевой травмы. Депутат уточнила, что алгоритм прохождения процедуры включает предварительное заключение военно-врачебной комиссии, которая фиксирует последствия боевой травмы и оформляет направление на медико-социальную экспертизу. Затем медико-социальная экспертиза как уполномоченный орган принимает решение о присвоении группы инвалидности и установлении ее срока: временно (обычно на 1 или 2 года) либо бессрочно. Глава думского комитета добавила, что несмотря на то, что нормативная база допускает установление бессрочной инвалидности при наличии необратимых нарушений функций организма, на практике даже при ампутациях, параличах или потере зрения инвалидность устанавливается на ограниченный срок с обязательством прохождения повторной экспертизы. Для реализации предложенной инициативы Лантратова считает необходимым наделить военно-врачебную комиссию правом прямого вынесения рекомендации о бессрочности инвалидности при наличии указанных состояний, а также обязать медико-социальную экспертизу учитывать такие заключения без повторного пересмотра сроков. "Реализация предложенного механизма позволит сократить бюрократическую нагрузку на инвалидов СВО, повысит доверие к институтам государственной поддержки, обеспечит надлежащее уважение к статусу защитника Отечества и освободит ресурсы МСЭ для иных клинических случаев", - отметила парламентарий.

https://ria.ru/20250630/pravitelstvo-2026375839.html

https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html

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общество, яна лантратова, госдума рф