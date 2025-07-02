Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО - РИА Новости, 02.07.2025
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T01:06:00+03:00
2025-07-02T01:06:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением автоматически признавать инвалидность на бессрочной основе при наличии у участника СВО необратимых травм, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность нормативного закрепления автоматического установления бессрочной инвалидности для участников специальной военной операции, получивших документально подтвержденные необратимые повреждения и иные состояния, исключающие медицинскую реабилитацию", - сказано в письме. Предлагается автоматически бессрочно признавать инвалидность при следующих травмах: ампутация конечности, полная двусторонняя потеря слуха или зрения, паралич верхних или нижних конечностей, тяжелая черепно-мозговая травма с устойчивыми когнитивными нарушениями, обширные ожоги с утратой органных функций, а также психические расстройства, признанные стойкими и не подлежащими реабилитации. В документе Лантратова рассказала, что в ее адрес поступают многочисленные обращения россиян - участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения и увечья, приведшие к стойкой утрате здоровья. Основная жалоба, по ее словам, заключается в необходимости прохождения повторных медико-социальных экспертиз, даже при очевидной необратимости последствий боевой травмы. Депутат уточнила, что алгоритм прохождения процедуры включает предварительное заключение военно-врачебной комиссии, которая фиксирует последствия боевой травмы и оформляет направление на медико-социальную экспертизу. Затем медико-социальная экспертиза как уполномоченный орган принимает решение о присвоении группы инвалидности и установлении ее срока: временно (обычно на 1 или 2 года) либо бессрочно. Глава думского комитета добавила, что несмотря на то, что нормативная база допускает установление бессрочной инвалидности при наличии необратимых нарушений функций организма, на практике даже при ампутациях, параличах или потере зрения инвалидность устанавливается на ограниченный срок с обязательством прохождения повторной экспертизы. Для реализации предложенной инициативы Лантратова считает необходимым наделить военно-врачебную комиссию правом прямого вынесения рекомендации о бессрочности инвалидности при наличии указанных состояний, а также обязать медико-социальную экспертизу учитывать такие заключения без повторного пересмотра сроков. "Реализация предложенного механизма позволит сократить бюрократическую нагрузку на инвалидов СВО, повысит доверие к институтам государственной поддержки, обеспечит надлежащее уважение к статусу защитника Отечества и освободит ресурсы МСЭ для иных клинических случаев", - отметила парламентарий.
https://ria.ru/20250630/pravitelstvo-2026375839.html
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО

Депутаты СРЗП предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением автоматически признавать инвалидность на бессрочной основе при наличии у участника СВО необратимых травм, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность нормативного закрепления автоматического установления бессрочной инвалидности для участников специальной военной операции, получивших документально подтвержденные необратимые повреждения и иные состояния, исключающие медицинскую реабилитацию", - сказано в письме.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде
30 июня, 18:29
Предлагается автоматически бессрочно признавать инвалидность при следующих травмах: ампутация конечности, полная двусторонняя потеря слуха или зрения, паралич верхних или нижних конечностей, тяжелая черепно-мозговая травма с устойчивыми когнитивными нарушениями, обширные ожоги с утратой органных функций, а также психические расстройства, признанные стойкими и не подлежащими реабилитации.
В документе Лантратова рассказала, что в ее адрес поступают многочисленные обращения россиян - участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения и увечья, приведшие к стойкой утрате здоровья. Основная жалоба, по ее словам, заключается в необходимости прохождения повторных медико-социальных экспертиз, даже при очевидной необратимости последствий боевой травмы.
Депутат уточнила, что алгоритм прохождения процедуры включает предварительное заключение военно-врачебной комиссии, которая фиксирует последствия боевой травмы и оформляет направление на медико-социальную экспертизу. Затем медико-социальная экспертиза как уполномоченный орган принимает решение о присвоении группы инвалидности и установлении ее срока: временно (обычно на 1 или 2 года) либо бессрочно. Глава думского комитета добавила, что несмотря на то, что нормативная база допускает установление бессрочной инвалидности при наличии необратимых нарушений функций организма, на практике даже при ампутациях, параличах или потере зрения инвалидность устанавливается на ограниченный срок с обязательством прохождения повторной экспертизы.
Для реализации предложенной инициативы Лантратова считает необходимым наделить военно-врачебную комиссию правом прямого вынесения рекомендации о бессрочности инвалидности при наличии указанных состояний, а также обязать медико-социальную экспертизу учитывать такие заключения без повторного пересмотра сроков.
"Реализация предложенного механизма позволит сократить бюрократическую нагрузку на инвалидов СВО, повысит доверие к институтам государственной поддержки, обеспечит надлежащее уважение к статусу защитника Отечества и освободит ресурсы МСЭ для иных клинических случаев", - отметила парламентарий.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
 
ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала