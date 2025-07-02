СМИ: Google могут обязать выплатить штраф за незаконный сбор данных
Bloomberg: Google могут обязать выплатить штраф за незаконный сбор данных
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. В Калифорнии жюри присяжных обязало Google выплатить 314 миллионов долларов в рамках коллективного иска о незаконном использовании мобильных данных с устройств на базе Android без согласия пользователей, теперь вердикт предстоит утвердить судье, передает агентство Блумберг.
"Присяжные окружного суда в Сан-Хосе вынесли вердикт во вторник после рассмотрения коллективного иска, как сообщили адвокаты пользователей и представитель компании", – говорится в сообщении.
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В 2019 году жители Калифорнии подали иск против Google, обвинив компанию в том, что она тайно передавала данные с их Android-устройств на свои серверы через мобильный интернет без их ведома. Это, по мнению пользователей, привело к необоснованному использованию их платного трафика. Согласно иску, компания использовала эти данные для своей выгоды, в частности для улучшения таргетированной рекламы и картографических сервисов.
Компания Google заявила о категорическом несогласии с судебным решением и намерении подать апелляцию. Представитель компании Хосе Кастаньеда пояснил, что подобная передача данных необходима для поддержания работоспособности миллиардов устройств. Он подчеркнул, что пользователи Android дают явное согласие на эти операции через пользовательские соглашения и настройки устройств, что якобы делает претензии необоснованными.
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