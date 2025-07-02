https://ria.ru/20250702/gogunskiy-2026655277.html
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ - РИА Новости, 02.07.2025
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ
Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:41:00+03:00
2025-07-02T08:41:00+03:00
2025-07-02T08:41:00+03:00
россия
кременчуг
полтавская область
служба безопасности украины
в мире
виталий гогунский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581476525_0:185:2738:1725_1920x0_80_0_0_9b5540f9afce426bbefaadeb85f80963.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые обнаружило РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, актер был объявлен в розыск 17 июня 2024 года. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Гогунский - российский киноактер, родился в 1978 году в городе Кременчуг Полтавской области. Известность ему принесла роль Кузи в сериале "Универ".
https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html
россия
кременчуг
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581476525_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_fbd0da0ec199c1dc4d3d306b55933c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кременчуг, полтавская область, служба безопасности украины, в мире, виталий гогунский
Россия, Кременчуг, Полтавская область, Служба безопасности Украины, В мире, Виталий Гогунский
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ
Российский актер Гогунский с 2024 года числится в розыске СБУ