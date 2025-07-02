https://ria.ru/20250702/gogunskiy-2026655277.html

Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ

Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ - РИА Новости, 02.07.2025

Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ

Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:41:00+03:00

2025-07-02T08:41:00+03:00

2025-07-02T08:41:00+03:00

россия

кременчуг

полтавская область

служба безопасности украины

в мире

виталий гогунский

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые обнаружило РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, актер был объявлен в розыск 17 июня 2024 года. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Гогунский - российский киноактер, родился в 1978 году в городе Кременчуг Полтавской области. Известность ему принесла роль Кузи в сериале "Универ".

https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html

россия

кременчуг

полтавская область

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2025

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россия, кременчуг, полтавская область, служба безопасности украины, в мире, виталий гогунский