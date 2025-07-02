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Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ - РИА Новости, 02.07.2025
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08:41 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/gogunskiy-2026655277.html
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ - РИА Новости, 02.07.2025
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ
Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:41:00+03:00
2025-07-02T08:41:00+03:00
россия
кременчуг
полтавская область
служба безопасности украины
в мире
виталий гогунский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые обнаружило РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, актер был объявлен в розыск 17 июня 2024 года. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Гогунский - российский киноактер, родился в 1978 году в городе Кременчуг Полтавской области. Известность ему принесла роль Кузи в сериале "Универ".
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россия
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россия, кременчуг, полтавская область, служба безопасности украины, в мире, виталий гогунский
Россия, Кременчуг, Полтавская область, Служба безопасности Украины, В мире, Виталий Гогунский
Российский актер Гогунский уже год числится в розыске СБУ

Российский актер Гогунский с 2024 года числится в розыске СБУ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктёр Виталий Гогунский
Актёр Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актёр Виталий Гогунский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский актер Виталий Гогунский с 2024 года объявлен в розыск службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные базы розыска, которые обнаружило РИА Новости.
Как выяснило РИА Новости, актер был объявлен в розыск 17 июня 2024 года.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Гогунский - российский киноактер, родился в 1978 году в городе Кременчуг Полтавской области. Известность ему принесла роль Кузи в сериале "Универ".
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
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РоссияКременчугПолтавская областьСлужба безопасности УкраиныВ миреВиталий Гогунский
 
 
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