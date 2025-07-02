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Германия толкает Европу в Третью мировую войну, считает Медведчук - РИА Новости, 02.07.2025
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15:52 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/germaniya-2026763741.html
Германия толкает Европу в Третью мировую войну, считает Медведчук
Германия толкает Европу в Третью мировую войну, считает Медведчук - РИА Новости, 02.07.2025
Германия толкает Европу в Третью мировую войну, считает Медведчук
Европа может оказаться вовлечена в Третью мировую войну из-за милитаризации Германии, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:52:00+03:00
2025-07-02T15:52:00+03:00
в мире
германия
европа
украина
виктор медведчук
фридрих мерц
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Европа может оказаться вовлечена в Третью мировую войну из-за милитаризации Германии, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Германия толкает Европу в Третью мировую войну… Запрос на войну в Европе все более растет, и судьбы украинцев никого не интересуют… Берлин и Вашингтон в отношении украинского конфликта обменялись местами. Если ранее к войне до последнего украинца призывали американцы, то теперь они демонстрируют сдержанность, зато немцев в последнее время прорвало, и они свою традиционную дипломатичность оставили в стороне", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". Он отметил, что посетивший на этой неделе Киев глава МИД Германии Йоханн Вадефуль "сыпал западными пропагандистскими клише". "Насилие над украинскими русскоязычными гражданами, лишение их прав, убийство мирного населения в Донбассе агрессией и преступлением не считается, и считаться, по мнению главного дипломата ФРГ, не могут. Именно это насилие и поменяло границы современной Украины, и, как видим, меняет их и далее, поэтому все вопросы по этому процессу следует задавать лично Зеленскому", - отметил Медведчук. По его словам, формирование Украины как тарана России, как фактора ее ослабления было планомерной и щедро оплачиваемой политикой Запада, которая начала внедряться со времен первого "Майдана" - "оранжевой революции". "Ненависть уничтожила благосостояние и права простого украинского гражданина, а потом и его мирную жизнь. И это произошло не случайно, Киев к этому вели, как ведут сейчас Берлин… В эту войну планировалось вовлечь Европу, что сегодня и происходит", - отметил Медведчук. По его словам, милитаризация Германии более всего вызвана империалистическими амбициями канцлера Германии Фридриха Мерца, который берет пример с Зеленского и уходит от нейтралитета и дипломатии. "Украинцы на фронте кончаются, поэтому силы войны хотят поставить немцев под ружье. В Германии хотят вернуть всеобщую военную обязанность, которая была отменена в 2011 году… Нечто подобное было и в Украине… Обернулось это трагедией и страшными жертвами, но именно к этому Киев и толкали. Теперь по той же схеме толкают Берлин… От войны с Россией Германия ни разу в истории не выигрывала, но этой войной всегда пользовались третьи страны, в первую очередь, Британия и США. Современная ситуация не исключение", - добавил Медведчук.
https://ria.ru/20250701/germanija-2026625527.html
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в мире, германия, европа, украина, виктор медведчук, фридрих мерц
В мире, Германия, Европа, Украина, Виктор Медведчук, Фридрих Мерц
Германия толкает Европу в Третью мировую войну, считает Медведчук

Медведчук: Германия толкает Европу в Третью мировую войну

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Европа может оказаться вовлечена в Третью мировую войну из-за милитаризации Германии, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Германия толкает Европу в Третью мировую войну… Запрос на войну в Европе все более растет, и судьбы украинцев никого не интересуют… Берлин и Вашингтон в отношении украинского конфликта обменялись местами. Если ранее к войне до последнего украинца призывали американцы, то теперь они демонстрируют сдержанность, зато немцев в последнее время прорвало, и они свою традиционную дипломатичность оставили в стороне", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
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Он отметил, что посетивший на этой неделе Киев глава МИД Германии Йоханн Вадефуль "сыпал западными пропагандистскими клише".
"Насилие над украинскими русскоязычными гражданами, лишение их прав, убийство мирного населения в Донбассе агрессией и преступлением не считается, и считаться, по мнению главного дипломата ФРГ, не могут. Именно это насилие и поменяло границы современной Украины, и, как видим, меняет их и далее, поэтому все вопросы по этому процессу следует задавать лично Зеленскому", - отметил Медведчук.
По его словам, формирование Украины как тарана России, как фактора ее ослабления было планомерной и щедро оплачиваемой политикой Запада, которая начала внедряться со времен первого "Майдана" - "оранжевой революции". "Ненависть уничтожила благосостояние и права простого украинского гражданина, а потом и его мирную жизнь. И это произошло не случайно, Киев к этому вели, как ведут сейчас Берлин… В эту войну планировалось вовлечь Европу, что сегодня и происходит", - отметил Медведчук.
По его словам, милитаризация Германии более всего вызвана империалистическими амбициями канцлера Германии Фридриха Мерца, который берет пример с Зеленского и уходит от нейтралитета и дипломатии. "Украинцы на фронте кончаются, поэтому силы войны хотят поставить немцев под ружье. В Германии хотят вернуть всеобщую военную обязанность, которая была отменена в 2011 году… Нечто подобное было и в Украине… Обернулось это трагедией и страшными жертвами, но именно к этому Киев и толкали. Теперь по той же схеме толкают Берлин… От войны с Россией Германия ни разу в истории не выигрывала, но этой войной всегда пользовались третьи страны, в первую очередь, Британия и США. Современная ситуация не исключение", - добавил Медведчук.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Медведчук: киевский режим закладывает стратегию вечной войны против России
26 мая, 10:26
 
В миреГерманияЕвропаУкраинаВиктор МедведчукФридрих Мерц
 
 
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