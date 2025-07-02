https://ria.ru/20250702/germanija-2026648537.html
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами - РИА Новости, 02.07.2025
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами
Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:08:00+03:00
2025-07-02T06:08:00+03:00
2025-07-02T06:08:00+03:00
экономика
технологии
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций. Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи. Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек. Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi). Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
https://ria.ru/20250701/militarizm-2026462170.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, германия
Экономика, Технологии, Германия
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами
Бизнес в Германии объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии
, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи.
Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек.
Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi).
Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.