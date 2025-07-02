Рейтинг@Mail.ru
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/germanija-2026648537.html
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами - РИА Новости, 02.07.2025
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами
Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:08:00+03:00
2025-07-02T06:08:00+03:00
экономика
технологии
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций. Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи. Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек. Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi). Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
https://ria.ru/20250701/militarizm-2026462170.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, германия
Экономика, Технологии, Германия
Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами

Бизнес в Германии объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи.
Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек.
Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi).
Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаТехнологииГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала