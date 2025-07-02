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В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб - РИА Новости, 02.07.2025
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09:58 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/fsb-2026665777.html
В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб
В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб - РИА Новости, 02.07.2025
В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб
Трое жителей Запорожской области задержаны за перевод денег на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, их обвинили в госизмене, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:58:00+03:00
2025-07-02T09:58:00+03:00
запорожская область
россия
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трое жителей Запорожской области задержаны за перевод денег на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, их обвинили в госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Установлено, что двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, фигуранты задержаны, добавили в ФСБ. "От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.
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запорожская область, россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Мелитополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб

ФСБ задержала троих жителей Запорожской области за перевод денег на счета ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трое жителей Запорожской области задержаны за перевод денег на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, их обвинили в госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«
"Установлено, что двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, фигуранты задержаны, добавили в ФСБ.
"От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.
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Запорожская областьРоссияМелитопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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