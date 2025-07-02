https://ria.ru/20250702/fsb-2026665777.html

В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб

В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб - РИА Новости, 02.07.2025

В Запорожской области задержали спонсоров ВСУ и украинских спецслужб

Трое жителей Запорожской области задержаны за перевод денег на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, их обвинили в госизмене, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:58:00+03:00

2025-07-02T09:58:00+03:00

2025-07-02T09:58:00+03:00

запорожская область

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трое жителей Запорожской области задержаны за перевод денег на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, их обвинили в госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Установлено, что двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, фигуранты задержаны, добавили в ФСБ. "От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250626/fsb-2025533086.html

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запорожская область, россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность