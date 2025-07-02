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В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 02.07.2025
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09:18 02.07.2025 (обновлено: 09:36 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/fsb-2026659365.html
В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль
В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль - РИА Новости, 02.07.2025
В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль
Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:18:00+03:00
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россия
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об оправдании терроризма, сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что 50-летний житель города Керчь, используя псевдоним "Ай Яй", в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента России в Кремле. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма. Автор сообщения был задержан, изъят компьютер. "В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет" , - сказали в ведомстве. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая 2023 года киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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Задержание жителя Керчи за оправдание атаки ВСУ БПЛА по резиденции президента России в Кремле
Силовики задержали жителя Керчи за оправдание атаки ВСУ беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, сообщили в ФСБ. Мужчина под псевдонимом "Ай Яй" разместил соответствующий комментарий в Telegram. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сообщении признаков оправдания терроризма. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ночь на 3 мая 2023 года киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина, дроны были выведены из строя, пострадавших и повреждений нет. Сам президент в этот момент в Кремле не находился.
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россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль

В Керчи ФСБ задержала мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об оправдании терроризма, сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 50-летний житель города Керчь, используя псевдоним "Ай Яй", в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента России в Кремле. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма. Автор сообщения был задержан, изъят компьютер.
«
"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет" , - сказали в ведомстве.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая 2023 года киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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РоссияКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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