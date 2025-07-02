https://ria.ru/20250702/fsb-2026654247.html

Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины

Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины - РИА Новости, 02.07.2025

Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины

Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:23:00+03:00

2025-07-02T08:23:00+03:00

2025-07-02T08:24:00+03:00

томская область

украина

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины, сообщает ведомство в среду. "Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который оказывал содействие представителям спецслужб и организаций Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". "Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов", - пояснили в управлении. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются возможные другие участники противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250701/fsb-2026446170.html

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томская область, украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)