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Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины - РИА Новости, 02.07.2025
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08:23 02.07.2025 (обновлено: 08:24 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/fsb-2026654247.html
Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины
Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины - РИА Новости, 02.07.2025
Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины
Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:23:00+03:00
2025-07-02T08:24:00+03:00
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россия
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины, сообщает ведомство в среду. "Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который оказывал содействие представителям спецслужб и организаций Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". "Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов", - пояснили в управлении. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются возможные другие участники противоправной деятельности.
https://ria.ru/20250701/fsb-2026446170.html
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томская область, украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Томская область, Украина, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Томской области отправлял фото военных объектов спецслужбам Украины

ФСБ задержала жителя Томской области, фотографировавшего военные объекты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины, сообщает ведомство в среду.
"Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который оказывал содействие представителям спецслужб и организаций Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
"Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов", - пояснили в управлении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются возможные другие участники противоправной деятельности.
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Томская областьУкраинаРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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