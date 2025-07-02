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Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными - РИА Новости, 02.07.2025
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18:10 02.07.2025 (обновлено: 18:11 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/frg-2026797140.html
Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными
Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными - РИА Новости, 02.07.2025
Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными
Попытки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) запретить деятельность оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) обречены, заявил бывший лидер СДПГ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:10:00+03:00
2025-07-02T18:11:00+03:00
в мире
германия
саксония
тюрингия
зигмар габриэль
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Попытки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) запретить деятельность оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) обречены, заявил бывший лидер СДПГ Зигмар Габриэль. В конце июня на съезде СДПГ, входящей в состав правящей коалиции Германии, делегаты приняли предложение партийного руководства о создании рабочей группы на уровне федеральных земель для сбора доказательств о неконституционной деятельности АдГ. "Вместо того чтобы предпринимать еще одну обреченную попытку запретить политическую деятельность АдГ, СДПГ должна спросить себя, почему сотни тысяч бывших избирателей СДПГ перешли к АдГ… Но это требует больше мужества, целеустремленности, изобретательности и тяжелой работы, чем подача очередной глупой заявки на запрет", – приводит слова политика издание Welt со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, адресованное однопартийцам. По мнению Габриэля, возглавлявшего СДПГ в 2009-2017 годах, даже доклад федерального ведомства по охране конституции, которое в мае 2025 года присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, не содержит достаточно доказательств для того, чтобы охарактеризовать партию как антиконституционную. Поэтому речи о ее запрете быть не может, несмотря на заявления некоторых высокопоставленных лиц, считает он. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия. Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
https://ria.ru/20250506/merts-2015411564.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, зигмар габриэль, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, welt, институт прав человека
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Зигмар Габриэль, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Welt, Институт прав человека
Экс-лидер СДПГ назвал попытки запретить деятельность АдГ обреченными

Экс-лидер СДПГ Габриэль: попытки запретить деятельность АдГ обречены

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗигмар Габриэль
Зигмар Габриэль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зигмар Габриэль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Попытки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) запретить деятельность оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) обречены, заявил бывший лидер СДПГ Зигмар Габриэль.
В конце июня на съезде СДПГ, входящей в состав правящей коалиции Германии, делегаты приняли предложение партийного руководства о создании рабочей группы на уровне федеральных земель для сбора доказательств о неконституционной деятельности АдГ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мерц оценил возможность запрета АдГ
6 мая, 23:49
"Вместо того чтобы предпринимать еще одну обреченную попытку запретить политическую деятельность АдГ, СДПГ должна спросить себя, почему сотни тысяч бывших избирателей СДПГ перешли к АдГ… Но это требует больше мужества, целеустремленности, изобретательности и тяжелой работы, чем подача очередной глупой заявки на запрет", – приводит слова политика издание Welt со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, адресованное однопартийцам.
По мнению Габриэля, возглавлявшего СДПГ в 2009-2017 годах, даже доклад федерального ведомства по охране конституции, которое в мае 2025 года присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, не содержит достаточно доказательств для того, чтобы охарактеризовать партию как антиконституционную. Поэтому речи о ее запрете быть не может, несмотря на заявления некоторых высокопоставленных лиц, считает он.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия.
Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года объявило АдГ правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволяет расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, ранее по ряду опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. В итоге АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Спустя несколько дней ведомство приостановило действие присвоенного ранее партии статуса.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в стране, 6 мая заявил, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Партия "Зеленых" призвала к срочным действиям по запрету АдГ
29 июня, 20:28
 
В миреГерманияСаксонияТюрингияЗигмар ГабриэльТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССWeltИнститут прав человека
 
 
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