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Во Франции два человека умерли из-за аномальной жары - РИА Новости, 02.07.2025
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13:27 02.07.2025 (обновлено: 14:12 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/frantsija-2026717987.html
Во Франции два человека умерли из-за аномальной жары
Во Франции два человека умерли из-за аномальной жары - РИА Новости, 02.07.2025
Во Франции два человека умерли из-за аномальной жары
Два человека скончались, более 300 попали в больницу из-за аномальной жары во Франции, сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:27:00+03:00
2025-07-02T14:12:00+03:00
в мире
здоровье - общество
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прованс-альпы-лазурный берег
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Два человека скончались, более 300 попали в больницу из-за аномальной жары во Франции, сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше. "Более 300 человек были доставлены в реанимацию спасателями по всей стране из-за жары. Два человека скончались из-за недомогания, связанного с жарой", - сообщила она на пресс-конференции в среду. Ранее в среду министр здравоохранения Катрин Вотрен, со своей стороны, заявила, что число обращений в скорую помощь значительно выросло на фоне эпизода жары. "Вчера мы увидели увеличение числа экстренных обращений за медицинскими услугами в регионе Иль-де-Франс, серьезное увеличение, на 15%", - отметила она в эфире радиостанции RMC. Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" в среду сохранила максимальный, красный уровень погодной опасности в 4 департаментах страны. В столице уровень риска понизили до предпоследнего. Оранжевый статус присвоен 55 департаментам страны и охватывает две трети ее территории. В регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег на юге страны 8 тысяч домохозяйств в среду остались без электричества из-за неполадок в связи с перегревом подземной инфраструктуры, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis. Во вторник максимальный, красный уровень погодной угрозы был введен в 16 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах "Метео-Франс" ввела повышенный, оранжевый уровень. На всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысила 34 градуса, а в находящихся в зоне риска регионах она достигла 38 и 41 градуса. 2200 школ были закрыты. Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, "перегревающей" многие кварталы.
https://ria.ru/20250701/zhara-2026411607.html
https://ria.ru/20250626/frantsija-2025573875.html
https://ria.ru/20250127/evropeytsy-1995804049.html
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в мире, здоровье - общество, франция, иль-де-франс, прованс-альпы-лазурный берег
В мире, Здоровье - Общество, Франция, Иль-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный Берег
Во Франции два человека умерли из-за аномальной жары

Рюнаше: во Франции из-за аномальной жары умерли 2 человека

© Getty Images / NurPhoto/Jerome GillesПарижане охлаждаются в фонтане Трокадеро в Париже
Парижане охлаждаются в фонтане Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
Парижане охлаждаются в фонтане Трокадеро в Париже
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Два человека скончались, более 300 попали в больницу из-за аномальной жары во Франции, сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше.
"Более 300 человек были доставлены в реанимацию спасателями по всей стране из-за жары. Два человека скончались из-за недомогания, связанного с жарой", - сообщила она на пресс-конференции в среду.
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Ранее в среду министр здравоохранения Катрин Вотрен, со своей стороны, заявила, что число обращений в скорую помощь значительно выросло на фоне эпизода жары.
"Вчера мы увидели увеличение числа экстренных обращений за медицинскими услугами в регионе Иль-де-Франс, серьезное увеличение, на 15%", - отметила она в эфире радиостанции RMC.
Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" в среду сохранила максимальный, красный уровень погодной опасности в 4 департаментах страны. В столице уровень риска понизили до предпоследнего. Оранжевый статус присвоен 55 департаментам страны и охватывает две трети ее территории.
В регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег на юге страны 8 тысяч домохозяйств в среду остались без электричества из-за неполадок в связи с перегревом подземной инфраструктуры, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
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Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, "перегревающей" многие кварталы.
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