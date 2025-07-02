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В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и президента Киргизии
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и президента Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и президента Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на среду переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:16:00+03:00
2025-07-02T13:16:00+03:00
2025-07-02T13:16:00+03:00
киргизия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на среду переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова начнутся в узком составе и затем продолжатся в формате рабочего завтрака с участием представителей делегаций. "С рабочим визитом сегодня находится президент Кыргызстана (Садыр) Жапаров в Москве. Будут в Кремле его переговоры с Путиным. Состоится беседа в узком составе и расширенные российско-кыргызстанские переговоры по всему комплексу двусторонних отношений в формате рабочего завтрака", - сообщил Песков на брифинге. Накануне в Кремле сообщили, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.
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киргизия, владимир путин, дмитрий песков, россия, москва, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Садыр Жапаров, В мире
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и президента Киргизии
Встреча Путина и Жапарова начнется в узком составе и продолжится за завтраком