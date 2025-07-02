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Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками
Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками - РИА Новости, 02.07.2025
Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками
Министерство юстиции США выявило нарушения со стороны супервайзера ФБР, включавшие использование услуг секс-работниц во время зарубежных командировок,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США выявило нарушения со стороны супервайзера ФБР, включавшие использование услуг секс-работниц во время зарубежных командировок, несвоевременное информирование о постоянных контактах с иностранными гражданами и другие дисциплинарные проступки. "Офис генерального инспектора министерства юстиции инициировал расследование после получения информации от Федерального бюро расследований, содержащей утверждения, что тогдашний супервайзер специальных агентов ФБР, работая за рубежом и совершая служебные поездки внутри страны, искал и пользовался услугами проституток", – говорится в отчете о расследовании. В ходе расследования было установлено, что сотрудник ФБР также скрывал свои близкие контакты с иностранными гражданами и незаконно использовал служебный мобильный телефон для осуществления личных транзакций. В отчете генерального инспектора сообщалось, что "в уголовном преследовании было отказано", но не раскрывались детали. В нем не были указаны ни временные рамки предполагаемого нарушения, ни место, где оно произошло. Также не сообщалось, были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры.
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в мире, сша, фбр
Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками
Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками и других нарушениях
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США выявило нарушения со стороны супервайзера ФБР, включавшие использование услуг секс-работниц во время зарубежных командировок, несвоевременное информирование о постоянных контактах с иностранными гражданами и другие дисциплинарные проступки.
"Офис генерального инспектора министерства юстиции инициировал расследование после получения информации от Федерального бюро расследований, содержащей утверждения, что тогдашний супервайзер специальных агентов ФБР
, работая за рубежом и совершая служебные поездки внутри страны, искал и пользовался услугами проституток", – говорится в отчете о расследовании.
В ходе расследования было установлено, что сотрудник ФБР также скрывал свои близкие контакты с иностранными гражданами и незаконно использовал служебный мобильный телефон для осуществления личных транзакций.
В отчете генерального инспектора сообщалось, что "в уголовном преследовании было отказано", но не раскрывались детали. В нем не были указаны ни временные рамки предполагаемого нарушения, ни место, где оно произошло. Также не сообщалось, были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры.