https://ria.ru/20250702/evropa-2026767641.html

Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без поддержки США

Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без поддержки США - РИА Новости, 02.07.2025

Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без поддержки США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что, несмотря на перераспределение бремени военной помощи Украине с США на Европу, обойтись при ее... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:08:00+03:00

2025-07-02T16:08:00+03:00

2025-07-02T16:08:00+03:00

украина

сша

марк рютте

нато

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978673889_405:0:3006:1463_1920x0_80_0_0_dc319ff81c162378e1e69a79437efa6b.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что, несмотря на перераспределение бремени военной помощи Украине с США на Европу, обойтись при ее оказании без "практической поддержки" Вашингтона невозможно. "Что касается переноса бремени с США на Европу, то это происходит, но мы не можем обойтись без практической поддержки Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя приостановку поставок отдельных видов вооружений Вашингтоном Киеву. По мнению генсека альянса, в интересах США делать так, чтобы Украина не потерпела поражение, поскольку это якобы отвечает интересам европейской безопасности. При этом Рютте признался, что "чрезвычайно обеспокоен" в связи с тем, что конфликт на Украине не является исключительно "европейским". В частности, он указал на поддержку Москвы со стороны КНДР, а также на сотрудничество России с Китаем и Ираном. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026765486.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, марк рютте, нато, европа