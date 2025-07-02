https://ria.ru/20250702/evropa-2026742068.html

Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию

Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию - РИА Новости, 02.07.2025

Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию

Европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:37:00+03:00

2025-07-02T14:37:00+03:00

2025-07-02T14:48:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой."Готовы ли услышать - вряд ли. Пока на нынешнем этапе достаточно даже, если готовы слушать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html

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россия, дмитрий песков, в мире