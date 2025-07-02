Рейтинг@Mail.ru
Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 02.07.2025 (обновлено: 14:48 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/evropa-2026742068.html
Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию
Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию - РИА Новости, 02.07.2025
Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию
Европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:37:00+03:00
2025-07-02T14:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой."Готовы ли услышать - вряд ли. Пока на нынешнем этапе достаточно даже, если готовы слушать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков усомнился в готовности европейцев услышать Россию

Песков: на нынешнем этапе достаточно того, что ЕС готов слушать РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Готовы ли услышать - вряд ли. Пока на нынешнем этапе достаточно даже, если готовы слушать", - сказал Песков журналистам.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 12:31
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала