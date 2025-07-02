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"Ренна" пока не получила комментариев от Армении по запрету на ввоз эскимо - РИА Новости, 02.07.2025
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23:54 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/eskimo-2026840357.html
"Ренна" пока не получила комментариев от Армении по запрету на ввоз эскимо
"Ренна" пока не получила комментариев от Армении по запрету на ввоз эскимо - РИА Новости, 02.07.2025
"Ренна" пока не получила комментариев от Армении по запрету на ввоз эскимо
Группа компаний "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", заявила РИА Новости, что пока не получила комментариев от Армении, временно... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:54:00+03:00
2025-07-02T23:54:00+03:00
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", заявила РИА Новости, что пока не получила комментариев от Армении, временно запретившей ввоз партии эскимо на территорию страны, а отклонения в продукции могли потенциально возникнуть из-за ее неправильной транспортировки или хранения. "Речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведённой 7 марта 2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется. На данный момент у нас все еще нет официальных заключений от армянской стороны, мы ожидаем получить их в ближайшее время", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК "Ренна". Со стороны компании, отметили в пресс-службе, перед отгрузкой этой партии на экспорт был проведен контроль качества партии мороженого, и никаких нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров, уточнили в пресс-службе, компания повторно проверила продукцию, и лабораторные исследования также не выявили нарушений. Согласно уточнению, отклонения в продукции потенциально могли возникнуть в результате неправильной транспортировки или хранения. "Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки", - добавили в пресс-службе. На данный момент компания находится в контакте с коллегами в Армении и надзорными ведомствами для контроля за ситуацией.
https://ria.ru/20240818/morozhenoe-1966835915.html
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экономика, армения, в мире
Экономика, Армения, В мире
"Ренна" пока не получила комментариев от Армении по запрету на ввоз эскимо

"Ренна" пока не получила комментариев от Армении, запретившей ввоз партии эскимо

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкЛиния по производству эскимо
Линия по производству эскимо - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Линия по производству эскимо. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ренна", производящая мороженое под брендом "Коровка из Кореновки", заявила РИА Новости, что пока не получила комментариев от Армении, временно запретившей ввоз партии эскимо на территорию страны, а отклонения в продукции могли потенциально возникнуть из-за ее неправильной транспортировки или хранения.
«
"Речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведённой 7 марта 2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется. На данный момент у нас все еще нет официальных заключений от армянской стороны, мы ожидаем получить их в ближайшее время", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК "Ренна".
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Со стороны компании, отметили в пресс-службе, перед отгрузкой этой партии на экспорт был проведен контроль качества партии мороженого, и никаких нарушений выявлено не было.
После получения сигнала от партнеров, уточнили в пресс-службе, компания повторно проверила продукцию, и лабораторные исследования также не выявили нарушений.
Согласно уточнению, отклонения в продукции потенциально могли возникнуть в результате неправильной транспортировки или хранения.
"Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки", - добавили в пресс-службе.
На данный момент компания находится в контакте с коллегами в Армении и надзорными ведомствами для контроля за ситуацией.
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