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Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке - РИА Новости, 02.07.2025
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07:37 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/enisej-2026652049.html
Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке
Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке - РИА Новости, 02.07.2025
Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке
Судну, получившему пробоину на реке Енисей в Красноярском крае восстановили необходимую плавучесть, ожидается последняя откачка нефтепродуктов с аварийного... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:37:00+03:00
2025-07-02T07:37:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Судну, получившему пробоину на реке Енисей в Красноярском крае восстановили необходимую плавучесть, ожидается последняя откачка нефтепродуктов с аварийного корабля для перехода в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Речники пришвартовали к пострадавшему судну баржу. Она помогла выровнять крен теплохода и обеспечила ему необходимую плавучесть. Специальное судно "Эколог", вернувшись к месту чрезвычайной ситуации после выгрузки нефтепродуктов, должно откачать с аварийного корабля остатки дизельного топлива, чтобы окончательно освободить корабль от горючего. Получено разрешение государственного портового контроля на однократный переход до Галанино", - написал Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, до места ремонта необходимо пройти 20 километров, которые станут наиболее напряжёнными и ответственными для всех участников ликвидации последствий аварии. Также Озерских отметил, что новых загрязнений в акватории реки Енисей не выявлено. На месте продолжают работу 129 специалистов, 48 единиц техники, включая 19 плавсредств, два беспилотника. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.
https://ria.ru/20250621/enisey-2024448712.html
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происшествия, жкх, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке

Озерских: судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Судну, получившему пробоину на реке Енисей в Красноярском крае восстановили необходимую плавучесть, ожидается последняя откачка нефтепродуктов с аварийного корабля для перехода в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Речники пришвартовали к пострадавшему судну баржу. Она помогла выровнять крен теплохода и обеспечила ему необходимую плавучесть. Специальное судно "Эколог", вернувшись к месту чрезвычайной ситуации после выгрузки нефтепродуктов, должно откачать с аварийного корабля остатки дизельного топлива, чтобы окончательно освободить корабль от горючего. Получено разрешение государственного портового контроля на однократный переход до Галанино", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей
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По его словам, до места ремонта необходимо пройти 20 километров, которые станут наиболее напряжёнными и ответственными для всех участников ликвидации последствий аварии. Также Озерских отметил, что новых загрязнений в акватории реки Енисей не выявлено. На месте продолжают работу 129 специалистов, 48 единиц техники, включая 19 плавсредств, два беспилотника.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.
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ПроисшествияЖКХКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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