Судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке
Озерских: судно, получившее пробоину на Енисее, почти готово к транспортировке
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Судну, получившему пробоину на реке Енисей в Красноярском крае восстановили необходимую плавучесть, ожидается последняя откачка нефтепродуктов с аварийного корабля для перехода в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Речники пришвартовали к пострадавшему судну баржу. Она помогла выровнять крен теплохода и обеспечила ему необходимую плавучесть. Специальное судно "Эколог", вернувшись к месту чрезвычайной ситуации после выгрузки нефтепродуктов, должно откачать с аварийного корабля остатки дизельного топлива, чтобы окончательно освободить корабль от горючего. Получено разрешение государственного портового контроля на однократный переход до Галанино", - написал Озерских в своем Telegram-канале.
По его словам, до места ремонта необходимо пройти 20 километров, которые станут наиболее напряжёнными и ответственными для всех участников ликвидации последствий аварии. Также Озерских отметил, что новых загрязнений в акватории реки Енисей не выявлено. На месте продолжают работу 129 специалистов, 48 единиц техники, включая 19 плавсредств, два беспилотника.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Позже стало известно о 30 тоннах. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.