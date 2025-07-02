https://ria.ru/20250702/elektroseti-2026678246.html

Парламент Армении в I чтении принял проекты для национализации электросетей

Парламент Армении в I чтении принял проекты для национализации электросетей - РИА Новости, 02.07.2025

Парламент Армении в I чтении принял проекты для национализации электросетей

Парламент Армении принял в I чтении законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:52:00+03:00

2025-07-02T10:52:00+03:00

2025-07-02T10:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Парламент Армении принял в I чтении законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну.За предложенные правящей партией "Гражданский договор" изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" проголосовали 65 депутатов, против - 30.Оппозиция считает процесс незаконными и направленным на захват компании "Электросети Армении" проголосовала против.В соответствии с поправками регулятор может инициировать административное производство, если поставлена или может быть поставлена под угрозу безопасность сферы энергетики, нарушены права потребителей или лицензионные обязанности.Согласно предлагаемым изменениям, в случае добровольного отказа компанией от лицензии, указанная комиссия может обязать юридическое лицо продолжать работу либо делегировать ее временному управляющему. Помимо этого, глава комиссии после инициирования административного производства сам сможет назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа лицензиата. Председатель комиссии также сможет утвердить программу устранения выявленных нарушений и потребовать от лицензиата выполнения предусмотренных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления компании, с утвержденной им повесткой, требовать внесения изменений в устав компании и замены члена или членов органов управления.Законопроектами, в случае принятия решения о продаже компании правительство, согласно поправкам, наделяется преимущественным правом на ее приобретение. В целях реализации указанного преимущественного права лицо, обладающее лицензией, уведомляет правительство о своем намерении осуществить соответствующую сделку. Правительство может воспользоваться своим преимуществом, уведомив об этом лицензиата в течение трех месяцев. В соответствии с поправками, стоимость приобретения компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности".Ранее Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил властей Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении".Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

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