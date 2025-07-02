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СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян - РИА Новости, 03.07.2025
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23:59 02.07.2025 (обновлено: 00:15 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ekvador-2026841497.html
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T23:59:00+03:00
2025-07-03T00:15:00+03:00
в мире
эквадор
гуаяс
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении эквадорской полиции гражданство задержанных не уточняется. По данным телеканала, полиция задержала иностранцев в ходе рейда в населенном пункте Дауле провинции Гуаяс. Среди них, согласно публикации, выходцы из Грузии, Украины, а также якобы "россияне - женщина и мужчина". Утверждается, что при задержании изъяты, в том числе, компьютеры. Полиция Эквадора подтвердила в сообщении в соцсети X факт задержания иностранцев, но не называет их национальности. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html
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в мире, эквадор, гуаяс, грузия
В мире, Эквадор, Гуаяс, Грузия
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян

Ecuavisa: полиция Эквадора задержала двоих россиян

© AP Photo / Dolores OchoaПолиция в Эквадоре
Полиция в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция в Эквадоре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении эквадорской полиции гражданство задержанных не уточняется.
По данным телеканала, полиция задержала иностранцев в ходе рейда в населенном пункте Дауле провинции Гуаяс. Среди них, согласно публикации, выходцы из Грузии, Украины, а также якобы "россияне - женщина и мужчина". Утверждается, что при задержании изъяты, в том числе, компьютеры.
Полиция Эквадора подтвердила в сообщении в соцсети X факт задержания иностранцев, но не называет их национальности.
Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
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