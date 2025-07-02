https://ria.ru/20250702/ekvador-2026841497.html

СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян

СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян - РИА Новости, 03.07.2025

СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян

Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T23:59:00+03:00

2025-07-02T23:59:00+03:00

2025-07-03T00:15:00+03:00

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эквадор

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении эквадорской полиции гражданство задержанных не уточняется. По данным телеканала, полиция задержала иностранцев в ходе рейда в населенном пункте Дауле провинции Гуаяс. Среди них, согласно публикации, выходцы из Грузии, Украины, а также якобы "россияне - женщина и мужчина". Утверждается, что при задержании изъяты, в том числе, компьютеры. Полиция Эквадора подтвердила в сообщении в соцсети X факт задержания иностранцев, но не называет их национальности. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html

эквадор

гуаяс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эквадор, гуаяс, грузия