https://ria.ru/20250702/ekvador-2026841497.html
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T23:59:00+03:00
2025-07-02T23:59:00+03:00
2025-07-03T00:15:00+03:00
в мире
эквадор
гуаяс
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938208941_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_a600671328a4ea08dac2497dad68503b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое предполагаемых россиян задержаны в Эквадоре в составе группы из четырех иностранцев, утверждает в среду местный телеканал Ecuavisa; при этом в сообщении эквадорской полиции гражданство задержанных не уточняется. По данным телеканала, полиция задержала иностранцев в ходе рейда в населенном пункте Дауле провинции Гуаяс. Среди них, согласно публикации, выходцы из Грузии, Украины, а также якобы "россияне - женщина и мужчина". Утверждается, что при задержании изъяты, в том числе, компьютеры. Полиция Эквадора подтвердила в сообщении в соцсети X факт задержания иностранцев, но не называет их национальности. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html
эквадор
гуаяс
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938208941_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_efe2c96684a404016afeb9e97f73a834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гуаяс, грузия
В мире, Эквадор, Гуаяс, Грузия
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
Ecuavisa: полиция Эквадора задержала двоих россиян