https://ria.ru/20250702/ekspo-2027-2026799593.html

Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027"

Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027" - РИА Новости, 02.07.2025

Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027"

Правительство РФ считает целесообразным участие России в выставке ЭКСПО в Белграде в 2027 году, поручил министерствам подготовить предложения, соответствующее... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:27:00+03:00

2025-07-02T18:27:00+03:00

2025-07-02T18:45:00+03:00

россия

белград (город)

экспо

правительство рф

экономика

михаил мишустин

антон алиханов

алексей груздев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ считает целесообразным участие России в выставке ЭКСПО в Белграде в 2027 году, поручил министерствам подготовить предложения, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Признать целесообразным участие Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027" (далее - выставка), которая будет проводиться с 15 мая по 15 августа 2027 года в городе Белграде (Республика Сербия). Минпромторгу России совместно с МИД России, Минэкономразвития России и Минфином России подготовить предложения по формату участия и финансированию участия в выставке за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке, председателем назначен глава Минпромторга Антон Алиханов. Минпромторгу поручено внести в двухмесячный срок в правительство РФ предложения по составу оргкомитета. Кроме того, на Минпромторг возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.Согласно документу, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев назначен генеральным комиссаром российской секции на выставке.

https://ria.ru/20250427/ekspo-2013701338.html

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Наталья Макарова

россия, белград (город), экспо, правительство рф, экономика, михаил мишустин, антон алиханов, алексей груздев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)