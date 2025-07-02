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Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027" - РИА Новости, 02.07.2025
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18:27 02.07.2025 (обновлено: 18:45 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ekspo-2027-2026799593.html
Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027"
Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027" - РИА Новости, 02.07.2025
Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027"
Правительство РФ считает целесообразным участие России в выставке ЭКСПО в Белграде в 2027 году, поручил министерствам подготовить предложения, соответствующее... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:27:00+03:00
2025-07-02T18:45:00+03:00
россия
белград (город)
экспо
правительство рф
экономика
михаил мишустин
антон алиханов
алексей груздев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ считает целесообразным участие России в выставке ЭКСПО в Белграде в 2027 году, поручил министерствам подготовить предложения, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Признать целесообразным участие Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027" (далее - выставка), которая будет проводиться с 15 мая по 15 августа 2027 года в городе Белграде (Республика Сербия). Минпромторгу России совместно с МИД России, Минэкономразвития России и Минфином России подготовить предложения по формату участия и финансированию участия в выставке за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке, председателем назначен глава Минпромторга Антон Алиханов. Минпромторгу поручено внести в двухмесячный срок в правительство РФ предложения по составу оргкомитета. Кроме того, на Минпромторг возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.Согласно документу, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев назначен генеральным комиссаром российской секции на выставке.
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россия, белград (город), экспо, правительство рф, экономика, михаил мишустин, антон алиханов, алексей груздев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Белград (город), Экспо, Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Алексей Груздев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство считает целесообразным участие России в выставке "ЭКСПО-2027"

Правительство считает целесообразным участие РФ в выставке ЭКСПО-2027 в Белграде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ считает целесообразным участие России в выставке ЭКСПО в Белграде в 2027 году, поручил министерствам подготовить предложения, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Признать целесообразным участие Российской Федерации в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2027" (далее - выставка), которая будет проводиться с 15 мая по 15 августа 2027 года в городе Белграде (Республика Сербия). Минпромторгу России совместно с МИД России, Минэкономразвития России и Минфином России подготовить предложения по формату участия и финансированию участия в выставке за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке, председателем назначен глава Минпромторга Антон Алиханов. Минпромторгу поручено внести в двухмесячный срок в правительство РФ предложения по составу оргкомитета. Кроме того, на Минпромторг возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.
Согласно документу, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев назначен генеральным комиссаром российской секции на выставке.
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РоссияБелград (город)ЭкспоПравительство РФЭкономикаМихаил МишустинАнтон АлихановАлексей ГруздевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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