https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026754357.html

Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики

Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики - РИА Новости, 02.07.2025

Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики

Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T15:14:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Разнородность по отраслям в нынешних условиях, на мой взгляд, неизбежна. Синхронный рост или снижение как раньше - да и то оно, наверное, не было очень синхронным - могло быть только при относительно неизменной структуре экономики. У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.

https://ria.ru/20250701/ekonomika-2026462932.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)