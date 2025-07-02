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Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики - РИА Новости, 02.07.2025
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15:13 02.07.2025 (обновлено: 15:14 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026754357.html
Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики
Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики
Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:13:00+03:00
2025-07-02T15:14:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Разнородность по отраслям в нынешних условиях, на мой взгляд, неизбежна. Синхронный рост или снижение как раньше - да и то оно, наверное, не было очень синхронным - могло быть только при относительно неизменной структуре экономики. У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина допустила спад в отдельных отраслях экономики

Набиуллина: нельзя судить об экономике в целом по спаду в отдельных отраслях

© ЦБ РФЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Разнородность по отраслям в нынешних условиях, на мой взгляд, неизбежна. Синхронный рост или снижение как раньше - да и то оно, наверное, не было очень синхронным - могло быть только при относительно неизменной структуре экономики. У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
Дмитрий Пьянов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 10:40
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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