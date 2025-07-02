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В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке - РИА Новости, 02.07.2025
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18:10 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ekaterinburg-2026796597.html
В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке
В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке - РИА Новости, 02.07.2025
В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке
Лидер организованной преступной группы, похищавшей девушек и подростков на автомойке в свердловском Каменске-Уральском, арестован до 1 сентября, сообщает... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:10:00+03:00
2025-07-02T18:10:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Лидер организованной преступной группы, похищавшей девушек и подростков на автомойке в свердловском Каменске-Уральском, арестован до 1 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону. В среду региональное управление СК РФ сообщило, что накануне был задержан скрывавшийся от следствия лидер организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории Каменск-Уральского в 2023-2024 годах. В сообщении уточнялось, что 35-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. По версии следствия, у подозреваемого было три сообщника. "Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Лачугина по 1 сентября включительно", - говорится в сообщении. В суде добавили, что еще троим фигурантам дела об издевательствах на автомойке был продлен арест до 4 октября. Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе 2025 года. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей (на момент преступления - 21 год, 17 и 18 лет), насильно усадили в автомобиль девушек, привезли их в автомойку на улице Карла Маркса и избили. По данным местных СМИ, фигуранты похитили студенток из-за отказа одной из них вступить в отношения. На автомойке пострадавших раздели, более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа тех же молодых людей похищала и других подростков и привозила на автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку и избили. Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. В рамках уголовного дела о преступлениях этой группы обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновение в жилище.
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происшествия, каменск-уральский, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в похищении девушек на автомойке

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Лидер организованной преступной группы, похищавшей девушек и подростков на автомойке в свердловском Каменске-Уральском, арестован до 1 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
В среду региональное управление СК РФ сообщило, что накануне был задержан скрывавшийся от следствия лидер организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории Каменск-Уральского в 2023-2024 годах. В сообщении уточнялось, что 35-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. По версии следствия, у подозреваемого было три сообщника.
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"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Лачугина по 1 сентября включительно", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что еще троим фигурантам дела об издевательствах на автомойке был продлен арест до 4 октября.
Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе 2025 года. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей (на момент преступления - 21 год, 17 и 18 лет), насильно усадили в автомобиль девушек, привезли их в автомойку на улице Карла Маркса и избили. По данным местных СМИ, фигуранты похитили студенток из-за отказа одной из них вступить в отношения. На автомойке пострадавших раздели, более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера.
Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа тех же молодых людей похищала и других подростков и привозила на автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку и избили. Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК.
В рамках уголовного дела о преступлениях этой группы обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновение в жилище.
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