В Екатеринбурге арестовали лидера ОПГ, похищавшего девушек на автомойке
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в похищении девушек на автомойке
Кресло судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Лидер организованной преступной группы, похищавшей девушек и подростков на автомойке в свердловском Каменске-Уральском, арестован до 1 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
В среду региональное управление СК РФ сообщило, что накануне был задержан скрывавшийся от следствия лидер организованной преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетних на территории Каменск-Уральского в 2023-2024 годах. В сообщении уточнялось, что 35-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетнего подростка в ноябре 2024 года, похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года и вымогательстве денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. По версии следствия, у подозреваемого было три сообщника.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Лачугина по 1 сентября включительно", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что еще троим фигурантам дела об издевательствах на автомойке был продлен арест до 4 октября.
Резонансный инцидент с пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском произошел в январе 2025 года. По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей (на момент преступления - 21 год, 17 и 18 лет), насильно усадили в автомобиль девушек, привезли их в автомойку на улице Карла Маркса и избили. По данным местных СМИ, фигуранты похитили студенток из-за отказа одной из них вступить в отношения. На автомойке пострадавших раздели, более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера.
Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками появился новый эпизод: группа тех же молодых людей похищала и других подростков и привозила на автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку и избили. Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК.
В рамках уголовного дела о преступлениях этой группы обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, хулиганстве, понуждении к действиям сексуального характера и незаконном проникновение в жилище.