https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек - РИА Новости, 02.07.2025
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:00:00+03:00
2025-07-02T07:00:00+03:00
2025-07-02T07:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. "Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, движущимся в попутном направлении. В результате 26-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, volkswagen group
Происшествия, Москва, Volkswagen Group
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек
В результате столкновения легкового авто с грузовиком на МКАД погиб человек