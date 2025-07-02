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В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек - РИА Новости, 02.07.2025
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07:00 02.07.2025
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В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек - РИА Новости, 02.07.2025
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:00:00+03:00
2025-07-02T07:00:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. "Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, движущимся в попутном направлении. В результате 26-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, volkswagen group
Происшествия, Москва, Volkswagen Group
В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек

В результате столкновения легкового авто с грузовиком на МКАД погиб человек

© Госавтоинспекция МосквыНа 33 километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, водитель легкового авто погиб
На 33 километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, водитель легкового авто погиб - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Госавтоинспекция Москвы
На 33 километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, водитель легкового авто погиб. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
"Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, движущимся в попутном направлении. В результате 26-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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