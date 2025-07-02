https://ria.ru/20250702/dtp-2026650396.html

В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек

В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек - РИА Новости, 02.07.2025

В ДТП с грузовиком на МКАД погиб человек

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:00:00+03:00

2025-07-02T07:00:00+03:00

2025-07-02T07:00:00+03:00

происшествия

москва

volkswagen group

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. "Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, движущимся в попутном направлении. В результате 26-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, volkswagen group