https://ria.ru/20250702/dron-2026833447.html

Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2025

Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:36:00+03:00

2025-07-02T22:36:00+03:00

2025-07-02T22:36:00+03:00

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание ликвидировали.

https://ria.ru/20250702/zapad-2026625828.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины