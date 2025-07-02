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Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2025
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:36:00+03:00
2025-07-02T22:36:00+03:00
2025-07-02T22:36:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание ликвидировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Гладков: в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали мужчина и женщина