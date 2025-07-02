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Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/dron-2026833447.html
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2025
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:36:00+03:00
2025-07-02T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание ликвидировали.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два человека ранены при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Гладков: в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание ликвидировали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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