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Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 02.07.2025
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом
В период с 10.20 мск до 11.05 мск ПВО России сбила четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:20:00+03:00
2025-07-02T14:20:00+03:00
2025-07-02T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В период с 10.20 мск до 11.05 мск ПВО России сбила четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России."С 10.20 мск до 11.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом
МО РФ: Силы ПВО уничтожили 4 БПЛА ВСУ над Крымом