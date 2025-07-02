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Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 02.07.2025

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

В период с 10.20 мск до 11.05 мск ПВО России сбила четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В период с 10.20 мск до 11.05 мск ПВО России сбила четыре украинских беспилотника над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России."С 10.20 мск до 11.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия