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В ДНР перехватили более ста украинских беспилотников за сутки
В ДНР перехватили более ста украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 02.07.2025
В ДНР перехватили более ста украинских беспилотников за сутки
Более 110 украинских беспилотников были перехвачены за сутки над городами ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:36:00+03:00
2025-07-02T10:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Более 110 украинских беспилотников были перехвачены за сутки над городами ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."За прошедшие сутки со стороны ВСУ предпринята попытка массированной атаки городов республики вражескими дронами, которая была пресечена системой РЭБ "Купол Донбасса". Всего над городами ДНР перехвачено 113 украинских беспилотников, посягавших на мирное население Донбасса", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что минувшей ночью 38 БПЛА были нацелены на жилые кварталы Донецка и Макеевки. Еще 75 разведывательных и ударных дронов перехвачены в Горловке.Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального управления ФСБ России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, донецк, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Донецк, Безопасность
В ДНР перехватили более ста украинских беспилотников за сутки
УФСБ: в ДНР перехватили 113 БПЛА ВСУ за сутки