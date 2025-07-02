https://ria.ru/20250702/dolgi-2026709596.html

Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам - РИА Новости, 02.07.2025

Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Минфин РФ заключил соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:57:00+03:00

2025-07-02T12:57:00+03:00

2025-07-02T13:07:00+03:00

экономика

россия

ставропольский край

республика адыгея

министерство финансов рф (минфин россии)

алтайский край

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин РФ заключил соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей, сообщается на сайте министерства."Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский край, а также Республика Адыгея. Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации (распоряжение от 12.06.2025 № 1538-р)", - говорится в материалах на сайте министерства.Списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств на одобренные сферы деятельности, в том числе в 2024 году, добавили в Минфине.Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, напомнили в министерстве.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что долг регионов РФ в последнее время снизился до минимального уровня, в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов, средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html

https://ria.ru/20240930/minfin-1975507594.html

россия

ставропольский край

республика адыгея

алтайский край

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экономика, россия, ставропольский край, республика адыгея, министерство финансов рф (минфин россии), алтайский край