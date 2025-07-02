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Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам - РИА Новости, 02.07.2025
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12:57 02.07.2025 (обновлено: 13:07 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/dolgi-2026709596.html
Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам
Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам - РИА Новости, 02.07.2025
Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам
Минфин РФ заключил соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:57:00+03:00
2025-07-02T13:07:00+03:00
экономика
россия
ставропольский край
республика адыгея
министерство финансов рф (минфин россии)
алтайский край
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин РФ заключил соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей, сообщается на сайте министерства."Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский край, а также Республика Адыгея. Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации (распоряжение от 12.06.2025 № 1538-р)", - говорится в материалах на сайте министерства.Списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств на одобренные сферы деятельности, в том числе в 2024 году, добавили в Минфине.Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, напомнили в министерстве.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что долг регионов РФ в последнее время снизился до минимального уровня, в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов, средства будут направлены на развитие инфраструктуры.
https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html
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экономика, россия, ставропольский край, республика адыгея, министерство финансов рф (минфин россии), алтайский край
Экономика, Россия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алтайский край
Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам на 15,6 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин РФ заключил соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей, сообщается на сайте министерства.
"Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский край, а также Республика Адыгея. Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации (распоряжение от 12.06.2025 № 1538-р)", - говорится в материалах на сайте министерства.
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Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, напомнили в министерстве.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что долг регионов РФ в последнее время снизился до минимального уровня, в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов, средства будут направлены на развитие инфраструктуры.
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ЭкономикаРоссияСтавропольский крайРеспублика АдыгеяМинистерство финансов РФ (Минфин России)Алтайский край
 
 
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