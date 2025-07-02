https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html

Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине

Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине

Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T00:35:00+03:00

2025-07-02T00:35:00+03:00

2025-07-02T05:42:00+03:00

украина

сша

киев

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

politico

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщала, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов. По данным собеседников газеты, соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас. "Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины - и о приоритетах в самой американской оборонной политике", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250625/dmitriev-2025231966.html

украина

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украина, сша, киев, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, politico