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Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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00:35 02.07.2025 (обновлено: 05:42 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html
Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине
Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине
Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:35:00+03:00
2025-07-02T05:42:00+03:00
украина
сша
киев
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
politico
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщала, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов. По данным собеседников газеты, соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас. "Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины - и о приоритетах в самой американской оборонной политике", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
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украина, сша, киев, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, politico
Украина, США, Киев, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Politico
Дмитриев оценил решение США приостановить поставки снарядов Украине

Дмитриев: решение США ставит вопрос о возможностях Запада поддерживать Киев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщала, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов. По данным собеседников газеты, соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас.
"Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины - и о приоритетах в самой американской оборонной политике", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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УкраинаСШАКиевКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийPolitico
 
 
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