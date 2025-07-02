https://ria.ru/20250702/diddy-2026792134.html

Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми

Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми - РИА Новости, 02.07.2025

Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми

Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:47:00+03:00

2025-07-02T17:47:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC.Так, они сочли рэпера невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации (два пункта обвинения) и в организации преступной деятельности. Но по двум пунктам — в перевозке женщин с целью проституции — его вину признали установленной.Дату вынесения приговора пока не назначили.Как уточняет телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до десяти лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение.Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности.Против Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии, изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. В сентябре прошлого года суд Нью-Йорка обвинил его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Предполагается, что преступления совершались с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках музыканта.

https://ria.ru/20250627/smi-2025822525.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020077251.html

https://ria.ru/20250515/diddy-2017017382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес