Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми
ABC: присяжные в США признали рэпера Diddy виновным по двум пунктам обвинения
© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC.
Так, они сочли рэпера невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации (два пункта обвинения) и в организации преступной деятельности. Но по двум пунктам — в перевозке женщин с целью проституции — его вину признали установленной.
Дату вынесения приговора пока не назначили.
Как уточняет телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до десяти лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение.
Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности.
Против Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии, изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. В сентябре прошлого года суд Нью-Йорка обвинил его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Предполагается, что преступления совершались с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках музыканта.
Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017-м возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало P. Diddy вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.