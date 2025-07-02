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Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми - РИА Новости, 02.07.2025
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17:47 02.07.2025 (обновлено: 19:39 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/diddy-2026792134.html
Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми
Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми - РИА Новости, 02.07.2025
Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми
Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:47:00+03:00
2025-07-02T19:39:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC.Так, они сочли рэпера невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации (два пункта обвинения) и в организации преступной деятельности. Но по двум пунктам — в перевозке женщин с целью проституции — его вину признали установленной.Дату вынесения приговора пока не назначили.Как уточняет телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до десяти лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение.Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности.Против Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии, изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. В сентябре прошлого года суд Нью-Йорка обвинил его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Предполагается, что преступления совершались с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках музыканта.
https://ria.ru/20250627/smi-2025822525.html
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сша, в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес
США, В мире, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес
Присяжные оправдали рэпера Diddy по обвинению в торговле людьми

ABC: присяжные в США признали рэпера Diddy виновным по двум пунктам обвинения

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Присяжные оправдали рэпера Diddy (Шона Комбса) по трем из пяти пунктов обвинения, передает телеканал ABC.
Так, они сочли рэпера невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации (два пункта обвинения) и в организации преступной деятельности. Но по двум пунктам — в перевозке женщин с целью проституции — его вину признали установленной.
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Дату вынесения приговора пока не назначили.
Как уточняет телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до десяти лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение.
Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности.
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Против Diddy неоднократно подавали иски о сексуальном насилии, изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. В сентябре прошлого года суд Нью-Йорка обвинил его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Предполагается, что преступления совершались с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках музыканта.

Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017-м возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало P. Diddy вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

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