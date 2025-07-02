https://ria.ru/20250702/den-gibdd-2026672865.html

День ГИБДД в 2025 году: дата, история и традиции праздника

День ГИБДД (ГАИ) 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День ГИБДД в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Одним из первых в череде июльских торжеств стоит профессиональный праздник всех сотрудников отечественной Госавтоинспекции, который так и называется — День... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:07:00+03:00

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Одним из первых в череде июльских торжеств стоит профессиональный праздник всех сотрудников отечественной Госавтоинспекции, который так и называется — День ГИБДД. Какого числа отмечается в России, меняется ли дата и когда будут принимать поздравления в 2025 году — в материале РИА Новости.День ГИБДДОфициальное название праздника — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. Однако зачастую граждане используют более короткий и запоминающийся вариант — День ГИБДД (или, по старинке, День ГАИ).Когда отмечаютОфициальные поздравления звучат 3 июля. В текущем 2025 году событие выпадает на четверг, но, поскольку дополнительного выходного в этот день по закону не предусмотрено, большинство инспекторов встретят его на рабочем месте.История праздникаДень ГИБДД относится к достаточно молодым российским праздникам, ведь официально праздничный статус он получил менее двух десятилетий назад — в 2009 году.Официальной датой создания Госавтоинспекции принято считать 3 июля 1936 года.Несмотря на то, что профессиональный праздник у сотрудников ГИБДД появился не так давно, история самой Госавтоинспекции насчитывает вот уже почти 90 лет. Необходимость в специалистах, которые возьмут на себя контроль за обстановкой на дорогах, возникла еще в Советском Союзе. И летом 1936 года увидело свет Постановление Совета Народных Комиссаров СССР, которое и утвердило Положение о Государственной Автомобильной Инспекции Главного Управления рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза ССР. Именно эта дата и считается “днем рождения” ГАИ МВД СССР (в 1998 году переименованной в ГИБДД) на территории России. Впрочем, похожие ведомства существовали в стране и ранее.В военные годы большая часть сотрудников Госавтоинспекции ушли на фронт, а после окончания Великой Отечественной войны, когда страна постепенно вернулась к мирной жизни и автомобиль стал превращаться из роскоши в средство передвижения, именно работники Госавтоинспекции взяли на себя сложную и важную задачу — снижение аварийности и числа связанных с ДТП человеческих жертв.Первые Правила дорожного движения в СССР, которые действовали на территории всей страны, были введены только 1 января 1961 года. А с 2002 года ГАИ и ГИБДД стали равнозначными наименованиями для государственной автоинспекции.Традиции праздникаВ День ГИБДД наиболее отличившимся работникам вручаются государственные и местные награды, присваиваются новые звания, проводятся праздничные концерты и показательные выступления.В отдельных регионах в этот день организуют тематические автопробеги, а сами представители Госавтоинспекции надевают в честь праздника парадную форму. Традиционными также стали и приуроченные к празднику тематические мероприятия, в которых принимают участие как совсем юные участники дорожного движения, так и молодежь. Юным россиянам рассказывают о правилах поведения на дорогах и важности соблюдения ПДД.Не забывают в этот день и про ветеранов ГИБДД: они также принимают поздравления от родственников и коллег.Что подарить на день ГИБДДВ первую очередь российских гаишников с профессиональным праздником поздравляют друзья и родственники. День ГИБДД — прекрасный повод порадовать близкого человека тем подарком, который будет соответствовать его интересам и увлечениям, не обязательно связанным со службой. Например, необходимые аксессуары для занятий спортом или музыкальная колонка.В число наиболее популярных презентов неизменно входят полезные и практичные подарки, например, термосы и термокружки, фонарик, внешние аккумуляторы и наушники.

https://ria.ru/20250601/gosavtoinspektsiya-2020011796.html

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

https://ria.ru/20250225/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20250109/avtokody-1831987874.html

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