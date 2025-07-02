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СК завершил расследование дела националистов, призывавших к акциям в России - РИА Новости, 02.07.2025
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11:12 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/delo-2026685443.html
СК завершил расследование дела националистов, призывавших к акциям в России
СК завершил расследование дела националистов, призывавших к акциям в России - РИА Новости, 02.07.2025
СК завершил расследование дела националистов, призывавших к акциям в России
Подмосковные следователи завершили расследование дела против организаторов и участников экстремистского сообщества националистов, призывавших в Telegram к... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:12:00+03:00
2025-07-02T11:12:00+03:00
происшествия
россия
сергиев посад
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против организаторов и участников экстремистского сообщества националистов, призывавших в Telegram к акциям в РФ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и двух участников экстремистского сообщества, обвиняемых в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления", - сказала она. По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиеве Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений. Для пропаганды своих взглядов они создали Telegram-канал, где публиковали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в акциях в РФ, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации обвиняемые создали отделения в различных городах. Врадий добавила, что в ходе обысков по местам жительства обвиняемых изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны. "В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы, проведено 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические, произведено более 50 осмотров предметов и документов, изъятых в ходе расследования. Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения", - заключила она.
https://ria.ru/20250630/toljatti-2026237250.html
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происшествия, россия, сергиев посад, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергиев Посад, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела националистов, призывавших к акциям в России

СК завершил расследование дела экстремистского сообщества националистов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование дела против организаторов и участников экстремистского сообщества националистов, призывавших в Telegram к акциям в РФ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и двух участников экстремистского сообщества, обвиняемых в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления", - сказала она.
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По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиеве Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений.
Для пропаганды своих взглядов они создали Telegram-канал, где публиковали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в акциях в РФ, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации обвиняемые создали отделения в различных городах.
Врадий добавила, что в ходе обысков по местам жительства обвиняемых изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны.
"В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы, проведено 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические, произведено более 50 осмотров предметов и документов, изъятых в ходе расследования. Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения", - заключила она.
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