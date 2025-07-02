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В Красноярске возбудили дело после надругательств над ребенком в лагере
В Красноярске возбудили дело после надругательств над ребенком в лагере - РИА Новости, 02.07.2025
В Красноярске возбудили дело после надругательств над ребенком в лагере
Уголовное дело о халатности возбуждено после надругательств над 10-летним ребенком в красноярском спортлагере "Сосновый бор", сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:06:00+03:00
2025-07-02T10:06:00+03:00
2025-07-02T10:06:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после надругательств над 10-летним ребенком в красноярском спортлагере "Сосновый бор", сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Позже краевая прокуратура сообщила, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер – и ситуация повторилась. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности. "По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности после надругательства над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Сухобузимском районе", - говорится в сообщении. В региональном управлении СК РФ уточнили, что дело возбуждено в отношении должностных лиц летнего оздоровительного учреждения (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
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происшествия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске возбудили дело после надругательств над ребенком в лагере
В Красноярске возбудили дело после надругательств над мальчиком в спортлагере