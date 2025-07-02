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Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз" - РИА Новости, 02.07.2025
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23:35 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/chekunkov-2026839012.html
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз" - РИА Новости, 02.07.2025
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"
Первый модуль Федеральной государственной информационной системы "Северный завоз", которая сейчас разрабатывается, будет запущен до конца года, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:35:00+03:00
2025-07-02T23:35:00+03:00
экономика
технологии
россия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Первый модуль Федеральной государственной информационной системы "Северный завоз", которая сейчас разрабатывается, будет запущен до конца года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Начата работа по созданию цифрового двойника северного завоза Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз". Система позволит осуществлять формирование плана, контроль исполнения, мониторинг движения грузов, выявление рисков сбоя в поставках, а также построение оптимальных по цене и скорости маршрутов. До конца года будет запущен первый модуль системы. Информационную часть программирует также дочерняя структура "Росатома", - сказал Чекунков.
https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html
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дальний восток
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экономика, технологии, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"

Чекунков: первый модуль системы "Северный завоз" запустят до конца года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Первый модуль Федеральной государственной информационной системы "Северный завоз", которая сейчас разрабатывается, будет запущен до конца года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Начата работа по созданию цифрового двойника северного завоза Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз". Система позволит осуществлять формирование плана, контроль исполнения, мониторинг движения грузов, выявление рисков сбоя в поставках, а также построение оптимальных по цене и скорости маршрутов. До конца года будет запущен первый модуль системы. Информационную часть программирует также дочерняя структура "Росатома", - сказал Чекунков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза
Вчера, 20:37
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДальний ВостокАрктикаАлексей ЧекунковВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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