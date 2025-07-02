https://ria.ru/20250702/chekunkov-2026839012.html
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз" - РИА Новости, 02.07.2025
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"
Первый модуль Федеральной государственной информационной системы "Северный завоз", которая сейчас разрабатывается, будет запущен до конца года, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:35:00+03:00
2025-07-02T23:35:00+03:00
2025-07-02T23:35:00+03:00
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алексей чекунков
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Первый модуль Федеральной государственной информационной системы "Северный завоз", которая сейчас разрабатывается, будет запущен до конца года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Начата работа по созданию цифрового двойника северного завоза Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз". Система позволит осуществлять формирование плана, контроль исполнения, мониторинг движения грузов, выявление рисков сбоя в поставках, а также построение оптимальных по цене и скорости маршрутов. До конца года будет запущен первый модуль системы. Информационную часть программирует также дочерняя структура "Росатома", - сказал Чекунков.
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экономика, технологии, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Чекунков рассказал, когда запустят первый модуль системы "Северный завоз"
Чекунков: первый модуль системы "Северный завоз" запустят до конца года