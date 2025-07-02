https://ria.ru/20250702/boepripasy-2026832674.html

Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ

Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025

Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ

Министерство обороны США не собирается давать новую информацию о количестве и видах боеприпасов, поставляемых Украине, сказал официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:22:00+03:00

2025-07-02T22:22:00+03:00

2025-07-02T22:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не собирается давать новую информацию о количестве и видах боеприпасов, поставляемых Украине, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл."Мы не будем предоставлять обновлённую информацию о конкретных объёмах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками", - сказал Парнелл журналистам.

https://ria.ru/20250702/ssha-2026830165.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, в мире