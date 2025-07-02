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Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 02.07.2025 (обновлено: 22:29 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/boepripasy-2026832674.html
Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ
Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ
Министерство обороны США не собирается давать новую информацию о количестве и видах боеприпасов, поставляемых Украине, сказал официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:22:00+03:00
2025-07-02T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не собирается давать новую информацию о количестве и видах боеприпасов, поставляемых Украине, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл."Мы не будем предоставлять обновлённую информацию о конкретных объёмах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками", - сказал Парнелл журналистам.
https://ria.ru/20250702/ssha-2026830165.html
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украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, В мире
Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ

Пентагон не раскрыл информацию о боеприпасах, которые продолжает поставлять ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину в США
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину в США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не собирается давать новую информацию о количестве и видах боеприпасов, поставляемых Украине, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«
"Мы не будем предоставлять обновлённую информацию о конкретных объёмах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками", - сказал Парнелл журналистам.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
США не прекратили поставки оружия на Украину, заявили в Госдепе
Вчера, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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