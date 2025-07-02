https://ria.ru/20250702/blanshmezon-2026767845.html

Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона

Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном был своевременным, считает бывший посол Франции в России Клод... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:14:00+03:00

2025-07-02T16:14:00+03:00

2025-07-02T16:14:00+03:00

франция

россия

украина

эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном был своевременным, считает бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон, об этом сообщает RT."Это действительно подходящее время", — заявил Бланшмезон о телефонном разговоре двух президентов.По словам экс-посла, главной целью звонка являлось публичное напоминание Путину позиции Парижа по Украине.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.

https://ria.ru/20250702/frantsiya-2026760346.html

https://ria.ru/20250702/makron-2026751795.html

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франция, россия, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин