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Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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16:14 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/blanshmezon-2026767845.html
Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона
Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном был своевременным, считает бывший посол Франции в России Клод... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:14:00+03:00
2025-07-02T16:14:00+03:00
франция
россия
украина
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном был своевременным, считает бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон, об этом сообщает RT."Это действительно подходящее время", — заявил Бланшмезон о телефонном разговоре двух президентов.По словам экс-посла, главной целью звонка являлось публичное напоминание Путину позиции Парижа по Украине.Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
https://ria.ru/20250702/frantsiya-2026760346.html
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франция, россия, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин
Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Во Франции внезапно высказались о разговоре Путина и Макрона

Бланшмезон: звонок Макрона Путину был своевременным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном был своевременным, считает бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон, об этом сообщает RT.
"Это действительно подходящее время", — заявил Бланшмезон о телефонном разговоре двух президентов.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Франция предупредила Германию о телефонном разговоре Путина и Макрона
Вчера, 15:42
По словам экс-посла, главной целью звонка являлось публичное напоминание Путину позиции Парижа по Украине.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщило, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Макрон оценил позицию Путина по Ирану
Вчера, 15:02
 
ФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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