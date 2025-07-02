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В Биробиджане спасатели четыре часа вытаскивали корову из "битумного плена"
В Биробиджане спасатели четыре часа вытаскивали корову из "битумного плена" - РИА Новости, 02.07.2025
В Биробиджане спасатели четыре часа вытаскивали корову из "битумного плена"
Четыре часа понадобилось биробиджанским спасателям, чтобы вызволить из битума корову Пеструшку, рассказал региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:44:00+03:00
2025-07-02T11:44:00+03:00
2025-07-02T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четыре часа понадобилось биробиджанским спасателям, чтобы вызволить из битума корову Пеструшку, рассказал региональный главк МЧС. "На телефон службы спасения поступило сообщение о том, что в Биробиджане, в районе улицы Советской, в битумную яму попала корова", — говорится в релизе. На месте происшествия спасатели обнаружили увязшую в битумном болоте корову, у которой на поверхности оставалась только голова. Она не пыталась выбраться, так как обессилела и не могла двигаться.Спасатели обвязали животное по кличке Пеструшка тросом за рога и туловище, зацепили лебедкой и стали вытягивать. Из-за большого веса потерпевшей спасательная операция растянулась на четыре часа.
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Спасение коровы из битумной ямы
Операция по спасению Пеструшки длилась 4 часа. Лебёдки, тросы, веревки, бревна и солярка - далеко не весь перечень того, что помогло корове избежать смерти. Извлечь корову было достаточно сложно. Она увязла в битуме, обессилела и не предпринимала никаких действий, чтоб выбраться. Корове предстоит отлежаться, чтобы мышцы пришли в порядок после многих часов застоя. Битумные ямы уже становились ловушками для людей и животных. В июле 2018 из такой ямы успели спасти увязшую женщину, а в 2019, 2023 годах спасатели МЧС России доставали из них трех собак.
2025-07-02T11:44
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происшествия, россия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане спасатели четыре часа вытаскивали корову из "битумного плена"
Спасатели в Биробиджане четыре часа вытаскивали из битумной ямы корову Пеструшку