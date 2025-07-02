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"Вместо благодарности": украинцы вывели из себя мэра в Швейцарии - РИА Новости, 02.07.2025
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05:41 02.07.2025
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"Вместо благодарности": украинцы вывели из себя мэра в Швейцарии
"Вместо благодарности": украинцы вывели из себя мэра в Швейцарии - РИА Новости, 02.07.2025
"Вместо благодарности": украинцы вывели из себя мэра в Швейцарии
Украинские беженцы не ценят помощь, которую им оказывают, об этом заявила мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт в своей статье на сайте... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:41:00+03:00
2025-07-02T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские беженцы не ценят помощь, которую им оказывают, об этом заявила мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт в своей статье на сайте Швейцарской народной партии (SVP)."Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — написала Буркхардт.По ее словам, украинцы не только серьезно нагружает федеральный бюджет из-за выплаты пособий, но и создают серьезную напряженность в местных общинах: они отказываются интегрироваться в общество, не следуют общепринятым правилам и не хотят взаимодействовать с беженцами из других стран."Вместо благодарности часто преобладают чувство права и потребительство", — подчеркнула мэр.При этом Буркхардт выразила серьезные опасения по поводу того, что все украинские беженцы, имеющие статус S, могут претендовать на получение вида на жительство в Швейцарии в будущем. Это, в свою очередь, предоставит им соответствующие права и усилит финансовую нагрузку на государство за счет увеличения социальных выплат."Сегодня у нас эти "гости отеля" в статусе S, завтра они будут получать социальную помощь. Это просто невыносимо, особенно для небольших сообществ. Те, кто остаются, должны интегрироваться — с уважением, с обязательством и с осознанием того, что помощь — это не улица с односторонним движением", — заключила градоначальник.Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68 980 украинцев в Швейцарии имели статус S.
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
"Вместо благодарности": украинцы вывели из себя мэра в Швейцарии

Мэр Буркхардт: украинские беженцы неблагодарны и ведут себя как туристы

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
Украинские беженцы на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы на границе Мексики и США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские беженцы не ценят помощь, которую им оказывают, об этом заявила мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт в своей статье на сайте Швейцарской народной партии (SVP).
"Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — написала Буркхардт.
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По ее словам, украинцы не только серьезно нагружает федеральный бюджет из-за выплаты пособий, но и создают серьезную напряженность в местных общинах: они отказываются интегрироваться в общество, не следуют общепринятым правилам и не хотят взаимодействовать с беженцами из других стран.
«
"Вместо благодарности часто преобладают чувство права и потребительство", — подчеркнула мэр.
При этом Буркхардт выразила серьезные опасения по поводу того, что все украинские беженцы, имеющие статус S, могут претендовать на получение вида на жительство в Швейцарии в будущем. Это, в свою очередь, предоставит им соответствующие права и усилит финансовую нагрузку на государство за счет увеличения социальных выплат.
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"Сегодня у нас эти "гости отеля" в статусе S, завтра они будут получать социальную помощь. Это просто невыносимо, особенно для небольших сообществ. Те, кто остаются, должны интегрироваться — с уважением, с обязательством и с осознанием того, что помощь — это не улица с односторонним движением", — заключила градоначальник.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68 980 украинцев в Швейцарии имели статус S.
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