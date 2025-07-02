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ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 02.07.2025 (обновлено: 09:03 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/bespilotniki-2026647477.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:41:00+03:00
2025-07-02T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
аксайский район
новошахтинск
юрий слюсарь
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Чуть позднее Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны за ночь сбила пять беспилотников над Крымом, а также над Курской и Ростовской областями.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
аксайский район
новошахтинск
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ростовская область, аксайский район, новошахтинск, юрий слюсарь , республика крым, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Аксайский район, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: ПВО ночью отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
05:12
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Чуть позднее Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны за ночь сбила пять беспилотников над Крымом, а также над Курской и Ростовской областями.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьАксайский районНовошахтинскЮрий СлюсарьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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