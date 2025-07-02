https://ria.ru/20250702/bespilotniki-2026647477.html

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2025

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:41:00+03:00

2025-07-02T05:41:00+03:00

2025-07-02T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

аксайский район

новошахтинск

юрий слюсарь

республика крым

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Чуть позднее Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны за ночь сбила пять беспилотников над Крымом, а также над Курской и Ростовской областями.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

аксайский район

новошахтинск

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ростовская область, аксайский район, новошахтинск, юрий слюсарь , республика крым, вооруженные силы украины, безопасность