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ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.07.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:41:00+03:00
2025-07-02T05:41:00+03:00
2025-07-02T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
аксайский район
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юрий слюсарь
республика крым
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средства ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Чуть позднее Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны за ночь сбила пять беспилотников над Крымом, а также над Курской и Ростовской областями.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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ростовская область, аксайский район, новошахтинск, юрий слюсарь , республика крым, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Аксайский район, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: ПВО ночью отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области