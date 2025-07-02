https://ria.ru/20250702/belgorod-2026764954.html

Маткапитал в Белгородской области вырастет до 150 тысяч рублей

Маткапитал в Белгородской области вырастет до 150 тысяч рублей - РИА Новости, 02.07.2025

Маткапитал в Белгородской области вырастет до 150 тысяч рублей

Сумма регионального материнского капитала в Белгородской области, который на сегодняшний день составляет 94 тысячи рублей, с 1 января следующего года вырастет... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:56:00+03:00

2025-07-02T15:56:00+03:00

2025-07-02T15:56:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 2 июл – РИА Новости. Сумма регионального материнского капитала в Белгородской области, который на сегодняшний день составляет 94 тысячи рублей, с 1 января следующего года вырастет более чем в полтора раза до 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем обращении в соцсетях. "С 1 января 2026 года региональный материнский капитал в Белгородской области вырастет более чем в полтора раза — с 94 до 150 тысяч рублей", - сообщил Гладков. Глава региона в своём традиционном утреннем видеообращении напомнил, что данная мера поддержки предназначена для семей за рождение третьего и каждого последующего ребёнка. Такое решение в ближайшее время примут на очередном заседании Белгородской областной думы. В общей сложности эта мера поддержки охватит порядка 1,3 тысячи многодетных семей Белгородской области. "Понимаем, что каждый ребенок — это большой труд и, конечно же, большие затраты для каждой семьи: и улучшение жилищных условий, и много-много других решений, которые требуются при региональной, федеральной поддержке. Эта поддержка есть", — подчеркнул губернатор. По данным регионального правительства, с начала 2025 года белгородские семьи направили материнский капитал на покупку жилья: почти тысяча из них оплатила первоначальный взнос по ипотеке или погасила займ, а некоторые запланировали приобретение или строительство жилья без кредита. Помимо улучшения жилищных условий белгородцы тратят маткапитал на получение ежемесячных выплат и образование детей. А с нового 2026 года они смогут приобретать товары и услуги для социальной адаптации детей с особенностями здоровья. Отмечается, что данная мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта "Семья".

https://ria.ru/20250630/belgorod-2026285716.html

https://ria.ru/20250627/belgorod-2025753046.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородская областная дума