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В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.07.2025
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13:22 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/bazy-2026715954.html
В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке
В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.07.2025
В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке
Российские военные базы в Сирии являются фактором стабильности на Ближнем Востоке, Москва готова продолжать поставки гуманитарной помощи по линии международных... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:22:00+03:00
2025-07-02T13:22:00+03:00
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ближний восток
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РИМ, 2 июл – РИА Новости. Российские военные базы в Сирии являются фактором стабильности на Ближнем Востоке, Москва готова продолжать поставки гуманитарной помощи по линии международных организаций, в том числе и через них, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Наши базы, на мой взгляд, были и остаются фактором стабильности для региона. Как известно, мы готовы их использовать с точки зрения доставки гуманитарного содействия. Естественно, это вопрос двусторонних отношений, которые должны быть основаны на учете двусторонних интересов и на уважении друг друга", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Россия, добавил Вершинин, имеет долгую историю отношений с Сирией и ее народом и нацелена на то, чтобы такое взаимодействие продолжать. "Мы оказывали помощь и содействие не кому-то конкретно, а сирийскому народу. Поэтому мы не видим оснований для того, чтобы такое содействие Сирии по линии международных организаций прекращать", - заключил Вершинин.
https://ria.ru/20250620/siriya-2024239956.html
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в мире, сирия, россия, ближний восток, сергей вершинин
В мире, Сирия, Россия, Ближний Восток, Сергей Вершинин
В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке

Вершинин назвал базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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РИМ, 2 июл – РИА Новости. Российские военные базы в Сирии являются фактором стабильности на Ближнем Востоке, Москва готова продолжать поставки гуманитарной помощи по линии международных организаций, в том числе и через них, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Наши базы, на мой взгляд, были и остаются фактором стабильности для региона. Как известно, мы готовы их использовать с точки зрения доставки гуманитарного содействия. Естественно, это вопрос двусторонних отношений, которые должны быть основаны на учете двусторонних интересов и на уважении друг друга", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Россия, добавил Вершинин, имеет долгую историю отношений с Сирией и ее народом и нацелена на то, чтобы такое взаимодействие продолжать.
"Мы оказывали помощь и содействие не кому-то конкретно, а сирийскому народу. Поэтому мы не видим оснований для того, чтобы такое содействие Сирии по линии международных организаций прекращать", - заключил Вершинин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
МИД рассказал о контактах с Сирией по вопросам российских баз
20 июня, 14:56
 
В миреСирияРоссияБлижний ВостокСергей Вершинин
 
 
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