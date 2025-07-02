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В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке

В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.07.2025

В МИД назвали базы России в Сирии фактором стабильности на Ближнем Востоке

Российские военные базы в Сирии являются фактором стабильности на Ближнем Востоке, Москва готова продолжать поставки гуманитарной помощи по линии международных... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:22:00+03:00

2025-07-02T13:22:00+03:00

2025-07-02T13:22:00+03:00

в мире

сирия

россия

ближний восток

сергей вершинин

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РИМ, 2 июл – РИА Новости. Российские военные базы в Сирии являются фактором стабильности на Ближнем Востоке, Москва готова продолжать поставки гуманитарной помощи по линии международных организаций, в том числе и через них, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Наши базы, на мой взгляд, были и остаются фактором стабильности для региона. Как известно, мы готовы их использовать с точки зрения доставки гуманитарного содействия. Естественно, это вопрос двусторонних отношений, которые должны быть основаны на учете двусторонних интересов и на уважении друг друга", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Россия, добавил Вершинин, имеет долгую историю отношений с Сирией и ее народом и нацелена на то, чтобы такое взаимодействие продолжать. "Мы оказывали помощь и содействие не кому-то конкретно, а сирийскому народу. Поэтому мы не видим оснований для того, чтобы такое содействие Сирии по линии международных организаций прекращать", - заключил Вершинин.

https://ria.ru/20250620/siriya-2024239956.html

сирия

россия

ближний восток

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в мире, сирия, россия, ближний восток, сергей вершинин