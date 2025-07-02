https://ria.ru/20250702/bayden-2026643280.html

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена - РИА Новости, 02.07.2025

СМИ: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Глава аппарата Белого дома во время правления Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:38:00+03:00

2025-07-02T03:38:00+03:00

2025-07-02T03:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Глава аппарата Белого дома во время правления Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего президента США, сообщает газета Politico. Ранее стало известно, что четыре других бывших сотрудника Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья. После портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа лишила Клейна и ряд других бывших сотрудников Белого дома исполнительной привилегии, которая позволяет не только действующим, но и бывшим работникам администрации не раскрывать определенную служебную информацию. "Комитет назначил следующие даты для дачи показаний бывших сотрудников администрации: экс-руководителя аппарата Рона Клейна – на 24 июля; бывшего советника президента Стива Рикетти – на 30 июля; бывшего старшего советника президента Майка Донилона – на 31 июля; бывшего заместителя руководителя аппарата Брюса Рида – на 5 августа; и бывшего старшего советника президента Аниты Данн – на 7 августа", – сообщает издание. Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена в ходе его президентского срока прошло 18 июня в сенате США. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026629446.html

https://ria.ru/20250626/bayden-2025471586.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, politico