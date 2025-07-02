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Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2025
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12:47 02.07.2025 (обновлено: 12:48 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/bastrykin-2026707381.html
Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2025
Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, идет обсуждение вопросов,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:47:00+03:00
2025-07-02T12:48:00+03:00
россия
азербайджан
александр бастрыкин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
sputnik азербайджан
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, идет обсуждение вопросов, которые представляются проблемными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."В настоящий момент председатель Следственного Комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал Песков журналистам. ​Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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россия, азербайджан, александр бастрыкин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, sputnik азербайджан
Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Sputnik Азербайджан
Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана

Песков: Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, идет обсуждение вопросов, которые представляются проблемными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В настоящий момент председатель Следственного Комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал Песков журналистам. ​
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
30 июня, 12:47
 
РоссияАзербайджанАлександр БастрыкинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуSputnik Азербайджан
 
 
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