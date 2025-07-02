https://ria.ru/20250702/bastrykin-2026707381.html

Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана

Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана - РИА Новости, 02.07.2025

Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, идет обсуждение вопросов,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:47:00+03:00

2025-07-02T12:47:00+03:00

2025-07-02T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в настоящее время находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, идет обсуждение вопросов, которые представляются проблемными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."В настоящий момент председатель Следственного Комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал Песков журналистам. ​Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html

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