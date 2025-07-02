Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/barnaul-2026663169.html
В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду
В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.07.2025
В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду
Воспитательницу, запершую ребенка в пустом детсаду в Барнауле, уволили, заведующую наказали, сообщили журналистам в центре управления регионом. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:46:00+03:00
2025-07-02T09:46:00+03:00
происшествия
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Воспитательницу, запершую ребенка в пустом детсаду в Барнауле, уволили, заведующую наказали, сообщили журналистам в центре управления регионом. Ранее в соцсетях писали, что якобы воспитатели забыли про ребенка, закрыли его в детском саду и ушли домой. Мама пришла за мальчиком и подняла тревогу. В итоге только спустя несколько часов плачущего ребенка якобы обнаружили в туалете в шкафу со швабрами. Как сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, прокуратура начала проверку. "1 июля 2025 года около 18.40 поступило сообщение в пункт полиции Южного УМВД России по городу Барнаулу от мамы несовершеннолетнего о том, что её ребёнка, со слов воспитателя, якобы могли передать неизвестному… Информация не нашла подтверждения. Ребёнка обнаружили в одном из помещений детского сада. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту", - сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. "По данным надзорных органов, воспитательница уволена, а заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности", - отметили в центре управления регионом. Также проверку проводят в региональном СУСК РФ.
https://ria.ru/20250625/sk-2025447831.html
https://ria.ru/20250606/moskva-2021404306.html
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул
Происшествия, Барнаул
В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду

В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в пустом детском саду

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Игрушки в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Воспитательницу, запершую ребенка в пустом детсаду в Барнауле, уволили, заведующую наказали, сообщили журналистам в центре управления регионом.
Ранее в соцсетях писали, что якобы воспитатели забыли про ребенка, закрыли его в детском саду и ушли домой. Мама пришла за мальчиком и подняла тревогу. В итоге только спустя несколько часов плачущего ребенка якобы обнаружили в туалете в шкафу со швабрами. Как сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, прокуратура начала проверку.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Калининграде завели дело после падения дерева на ребенка в детском саду
25 июня, 20:12
"1 июля 2025 года около 18.40 поступило сообщение в пункт полиции Южного УМВД России по городу Барнаулу от мамы несовершеннолетнего о том, что её ребёнка, со слов воспитателя, якобы могли передать неизвестному… Информация не нашла подтверждения. Ребёнка обнаружили в одном из помещений детского сада. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту", - сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.
"По данным надзорных органов, воспитательница уволена, а заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности", - отметили в центре управления регионом.
Также проверку проводят в региональном СУСК РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
6 июня, 18:16
 
ПроисшествияБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала