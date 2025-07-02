https://ria.ru/20250702/barnaul-2026663169.html

В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду

В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.07.2025

В Барнауле уволили воспитательницу, запершую ребенка в детском саду

Воспитательницу, запершую ребенка в пустом детсаду в Барнауле, уволили, заведующую наказали, сообщили журналистам в центре управления регионом. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:46:00+03:00

2025-07-02T09:46:00+03:00

2025-07-02T09:46:00+03:00

происшествия

барнаул

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БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Воспитательницу, запершую ребенка в пустом детсаду в Барнауле, уволили, заведующую наказали, сообщили журналистам в центре управления регионом. Ранее в соцсетях писали, что якобы воспитатели забыли про ребенка, закрыли его в детском саду и ушли домой. Мама пришла за мальчиком и подняла тревогу. В итоге только спустя несколько часов плачущего ребенка якобы обнаружили в туалете в шкафу со швабрами. Как сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина, прокуратура начала проверку. "1 июля 2025 года около 18.40 поступило сообщение в пункт полиции Южного УМВД России по городу Барнаулу от мамы несовершеннолетнего о том, что её ребёнка, со слов воспитателя, якобы могли передать неизвестному… Информация не нашла подтверждения. Ребёнка обнаружили в одном из помещений детского сада. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту", - сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. "По данным надзорных органов, воспитательница уволена, а заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности", - отметили в центре управления регионом. Также проверку проводят в региональном СУСК РФ.

https://ria.ru/20250625/sk-2025447831.html

https://ria.ru/20250606/moskva-2021404306.html

барнаул

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происшествия, барнаул