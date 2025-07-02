https://ria.ru/20250702/barnaul-2026654956.html

В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду

В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду - РИА Новости, 02.07.2025

В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду

Прокуратура Алтайского края проводит проверку сообщения о ребенке, которого воспитатели якобы закрыли в детском саду и ушли домой, сообщила журналистам помощник РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:34:00+03:00

2025-07-02T08:34:00+03:00

2025-07-02T08:34:00+03:00

происшествия

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ , 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку сообщения о ребенке, которого воспитатели якобы закрыли в детском саду и ушли домой, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. В соцсетях распространилась информация о том, что воспитатели забыли про ребенка, закрыли его в детском саду и ушли домой. Мама пришла за мальчиком и подняла тревогу. В итоге только спустя несколько часов плачущего ребенка обнаружили в туалете в шкафу со швабрами. "В соцсетях размещено сообщение, в котором рассказано об оставлении без надлежащего присмотра воспитанника детского сада в городе Барнауле. Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на сигнал общественности. По его поручению организована проверка исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметила Антошкина. Помощник прокурора подчеркнула, что при наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021404306.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, барнаул