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В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду
В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду - РИА Новости, 02.07.2025
В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду
Прокуратура Алтайского края проводит проверку сообщения о ребенке, которого воспитатели якобы закрыли в детском саду и ушли домой, сообщила журналистам помощник РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:34:00+03:00
2025-07-02T08:34:00+03:00
2025-07-02T08:34:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ , 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку сообщения о ребенке, которого воспитатели якобы закрыли в детском саду и ушли домой, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. В соцсетях распространилась информация о том, что воспитатели забыли про ребенка, закрыли его в детском саду и ушли домой. Мама пришла за мальчиком и подняла тревогу. В итоге только спустя несколько часов плачущего ребенка обнаружили в туалете в шкафу со швабрами. "В соцсетях размещено сообщение, в котором рассказано об оставлении без надлежащего присмотра воспитанника детского сада в городе Барнауле. Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на сигнал общественности. По его поручению организована проверка исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметила Антошкина. Помощник прокурора подчеркнула, что при наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.
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происшествия, алтайский край, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Барнаул
В Барнауле проверят сообщения о ребенке, запертом в пустом детском саду
Прокуратура в Барнауле проверит сообщения о ребенке, закрытом в детском саду